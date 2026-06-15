בימים האחרונים בחן יו"ר "ביחד" נפתלי בנט את האפשרות לבטל את האיחוד הפוליטי עם יאיר לפיד ולרוץ שוב לבדו.

בחדשות 13 דווח כי המהלך נשקל על רקע הירידה בנתוני הסקרים וחילוקי דעות בין השותפים. עדיין לא ברורים הסיכויים ליציאת המהלך אל הפועל. במפלגת ביחד הכחישו לחלוטין את הדיווח.

בנט עצמו הגיב: "זה לא עלה על השולחן. הדרך היחידה לנצח היא גוש מאוחד. פיצולים הביאו להפסד. בנוסף, כל פעם שמעמידים בראש מישהו מהמרכז מפסידים - לכן להעמיד איש ימין זו הדרך הנכונה".

בנט התגאה בזמן ההכרזה על השותפות כי היא מזיזה ליכודניקים רבים ממקומם ומשנה את מפת ההצבעה.

"אתם יודעים למה כל כך הרבה ליכודניקים טובים זורמים אלינו עכשיו? מפני שהמפלגה שהיתה פעם הבית שלהם, הפכה לקליפה ריקה בלי נשמה. השם ליכוד נשאר, אבל הערכים נעלמו. ז'בוטינסקי, בגין ושמיר מתהפכים בקברם כשהם רואים קוקטייל של כהניסטים, משתמטים ומושחתים, שהשתלטו על המפלגה שלהם. מצביעי הליכוד מאסו בזה, ומוצאים אצלנו בית. לכן נתניהו בהיסטריה. הוא בהיסטריה מהתקווה שנולדה כאן", טען בנט.

אלא שהסקרים הראו נתונים שונים לגמרי והמגמה בהם היא של היחלשות המפלגה המאוחדת משבוע לשבוע מה שהביא את בנט לבדוק שנית האם האיחוד נכון עבורו או רק יזיק לו אלקטורלית.