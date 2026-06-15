בית משפט לערעורים בלונדון קיבל היום (שני) את ערעורה של ממשלת בריטניה, ואשרר את החלטתה להוציא את ארגון Palestine Action אל מחוץ לחוק בגין הפעילות האלימה של אנשיו.

בפסיקתו קבע בית המשפט כי החלטת משרד הפנים הבריטי בעניין הייתה "מידתית" ו"לא בלתי-חוקית".

השופטת הדגישה אמנם כי האיסור על פעילות הארגון וסיווגו כארגון טרור היו "שנויים במחלוקת באופן קיצוני", אך הוסיפה כי "תהיה זו טעות יסודית להתעלם מהעובדה שהארגון מקדם לימות בלתי-חוקית המקבילה לטרור".

הממשל הבריטי הכריז על הוצאת הארגון מחוץ לחוק ביולי 2025. ההחלטה התקבלה בעקבות הצטברות של תקריות ופעולות אלימות שביצעו חברי הארגון ברחבי המדינה, כאשר היעדים המרכזיים לפגיעה היו חברות ביטחוניות ישראליות - ובראשן חברת "אלביט מערכות" - או גופים מסחריים אשר לשיטתם של אנשי הארגון מסייעים לקיום קשרים שוטפים עם חברות מסוג זה.

ההכרזה המקורית של משרד הפנים הגיעה ימים ספורים לאחר שפעילי Palestine Action תקפו בסיס של חיל האוויר המלכותי ובמהלך התקרית השחיתו שני כלי טיס צבאיים. חודש לאחר מכן, פרצו חברי הארגון למתחם מפעל ייצור של "אלביט מערכות" בעיר בריסטול, חוללו הרס נרחב במקום, גרמו לנזק כספי שנאמד בלמעלה ממיליון דולר ואף נקטו באלימות פיזית כלפי שוטרים שהוזעקו לזירה.