ראש הממשלה בנימין נתניהו עורך הערב (שני) מסיבת עיתונאים ומגיב לראשונה להסכם בין ארה"ב לאיראן ולהשלכותיו.

"משימת חיי היא המאבק בגרעין האיראני. עם הסכם או בלי הסכם - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לא היום ולא מחר. אנשים שואלים מה השגנו, והתשובה היא: הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית", אמר נתניהו.

לדבריו "הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. איראן דהרה לגרעין ממש לפני עם כלביא. אם לא היינו פועלים כולכם הייתם בסכנת מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזו, ואת הסכנה הזו של חיסול אוכלוסיית ישראל - הרחקנו מעלינו לשנים".

הוא הוסיף "גרמנו נזק אדיר לכלכלת איראן, יש כאלו שמעריכים אותו בטריליון דולרים".

"המאבק לא תם ונשלם, נאלץ להמשיך לעמוד על המשמר, להיות חזקים ונחושים ולהגן על עצמנו ככל שיידרש. זה נכון מול זרועות הטרור של איראן ולא רק מולה. נישאר ברצועת הביטחון בלבנון ככל שיידרש כדי להגן על המדינה שלנו", דברי נתניהו.

ראש הממשלה הדגיש "אחרי 7 באוקטובר קבעתי עקרון פשוט - לא ניתן לארגוני טרור להתבסס על גבולותינו. פרצנו את מחסום הפחד ואנחנו פוגעים במבקשי נפשנו".

לגבי יחסיו עם נשיא ארה"ב אמר "אני ונשיא ארה"ב מכירים הרבה שנים. יש מקרים שאנחנו רואים עין בעין, ויש מקרים שפחות. אני עומד על האינטרסים של ישראל, לא בהתלהמות. לעשות את זה בתבונה דורש הרבה ניסיון, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר".

נתניהו נשאל על ידי העיתונאים האם יש אפשרות שלא יתמודד בבחירות הקרובות והשיב: "אני רואה שמאוד אכפת לכם. אני הולך לרוץ וגם מתכוון לנצח".