יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ח"כ צבי סוכות, פנה היום (שני) במכתב חריף ליו"ר ההתאחדות לכדורגל בישראל, משה (שינו) זוארץ, בעקבות הפרסומים על יוזמת פיפ"א לקיים משחק ידידות בין נבחרת ישראל לבין הנבחרת הפלסטינית.

בפנייתו הרשמית הדגיש חבר הכנסת סוכות כי לא מדובר באירוע ספורטיבי גרידא, אלא במהלך הטומן בחובו משמעות מדינית מובהקת, אשר עלול להוביל למתן לגיטימציה והכרה פוליטית בישות המכונה "מדינה פלסטינית".

"מדינת ישראל אינה מכירה בקיומה של מדינה פלסטינית, ובהתאם לכך אין מקום להעניק לגיטימציה ספורטיבית או ציבורית לגוף המתיימר לייצג ישות מדינית שאינה קיימת", כתב.

לדברי יו"ר הוועדה, ענפי הספורט השונים אינם פועלים במנותק מהמציאות הלאומית והמדינית של המדינה, ואישור מפגש שכזה מהווה פגיעה ישירה בעמדתה הרשמית והריבונית של ישראל. סוכות ציין במכתבו כי במידה והפרסומים הללו אכן משקפים את המציאות, הרי שמדובר ב"הכרה פוליטית מובהקת במסווה של אירוע ספורטיבי", דבר המנוגד לאינטרס הציבורי ולערכים שעליהם מחנכים את הדור הצעיר.

בשל הנימוקים הללו, חבר הכנסת דרש באופן חד-משמעי מהנהלת ההתאחדות לכדורגל להודיע על ביטולו המיידי של המשחק המתוכנן, ולנהוג באחריות הנדרשת מגוף ספורט לאומי רשמי המייצג את המדינה.

"דווקא בימים שבהם מדינת ישראל מתמודדת מול אויבים המבקשים לערער על עצם קיומה, אסור לנו להעניק הכרה או לגיטימציה, אפילו לא באמצעות מגרש הכדורגל, לנרטיבים הפועלים נגד זכותנו על הארץ. ההתאחדות לכדורגל צריכה לייצג את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל ולבטל את המהלך הזה באופן מיידי", סיכם סוכות.