פעילים ברשתות החברתיות המתגוררים מחוץ לרצועת עזה מובילים את המחאה העממית שמתוכננת נגד שלטון חמאס ב-26 ביוני.

בכאן חדשות דווח כי הפעילים מנסים להתסיס את המוחים, תוך יצירת כעס על העוני, האבטלה וההרס שנוצרו בעקבות המלחמה והפיכתם למנוף פוליטי. בנוסף הם קוראים לחמאס לפרוש מניהול הרצועה ולפנות את הזירה האזרחית והפוליטית, ודורשים זכויות בסיסיות לתושבים כגון תעסוקה, חינוך, בריאות וביטחון.

מנגד, האסטרטגיה של חמאס היא להנחות את מנגנוני הביטחון לא להיכנס לעימות ישיר עם המפגינים, כדי שלא להעניק למחאה תנופה נוספת.

במישור התקשורתי בחמאס מנסים להפנות את האצבע המאשימה לעבר ישראל, ויש גם חשש שארגון הטרור יבצע הוצאות להורג של "משתפי פעולה" ערב המחאה כדי לייצר אפקט פחד ולרסן את היקף היציאה לרחובות.