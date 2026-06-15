ראשי מכינות דתיות קדם צבאיות פרסמו הערב (שני) גילוי דעת בו הם מצטרפים למכתב ראשי ישיבות ההסדר וקראו לתלמידיהם שלא לשרת ביחידות מעורבות.

במכתב שעליו חתומים 19 רבנים נכתב: "גם אנחנו מצטרפים לקריאת ראשי הישיבות, וקוראים לתלמידנו לשרת רק ביחידות שאינן מעורבות".

בין החותמים: הרב יגאל לוינשטיין מעלי, הרב רעי פרץ מעצמונה, הרב יעקב פייגנבוים והרב חיים טייטלבוים מקשת, הרב אוהד מקייטן מעטרת, הרב ברק עוקבי מלוד, הרב ליאור נגסה ראש מכינת דרך אבות, הרב אופיר שוורצבוים ראש מכינת לביא, הרב זאב שרון מיפו, הרב מאיר כץ מפדואל, הרב אליאב הכהן מטלמון, הרב משה הגר והרב איתן שלו מיתיר, הרב יוחאי מימון ממכינת ידידיה, הרב ניר ראפ ממכינת גבריאל, הרב בעז שרמן ממכינת עוז שלמה, הרב יותם שורק מאופקים, הרב עדיאל עזרד ממכינת איתן והרב תומאל רחמים ממכינת שובו אחים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "הציבור הדתי לאומי יקר וחשוב לצה"ל. כפי שכבר הובהר, צה"ל פועל ויפעל על פי פקודת השירות המשותף בכל הקשור לשילוב נשים ביחידות לוחמות. בעת הנוכחית הצבא זקוק לכל לוחם ולוחמת ושיבוצם יעשה בהתאם לצרכים המבצעיים ומבלי שאוכלוסיה אחת תבוא על חשבון השניה".

בשבוע שעבר חתמו 25 ראשי ישיבות הסדר על מכתב בו הודיעו כי יפסיקו את גיוס תלמידיהם לחיל השריון.

הרבנים כתבו: "אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה. אנו כראשי ישיבות, מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה".

הרבנים הודיעו: "לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא נשלח את תלמידנו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. אלפי תלמידינו המתגייסים ליחידות הקרביות ימשיכו לעשות זאת בשליחות ובעוצמה, אך על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי, שאינם מתאימים לשירות בחי"ר, למסגרת קרבית המתאימה לרוח הלחימה שלהם".