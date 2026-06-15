חבר הכנסת וליד טהא (רע"מ), שולל באופן נחרץ כל שיתוף פעולה פוליטי עם מפלגת הליכוד לאחר הבחירות, גם אם נתניהו ייפרד משותפיו הימניים.

בראיון ל"כל אל-ערב" טען טהא כי מזכיר מפלגת חד"ש, אמג'ד שביטה, "חסם את הצטרפות רע"מ לרשימה ערבית משותפת".

לדבריו, "במקום לטעון שרע"מ מתאמת את מהלכיה עם נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, חד"ש יכולה הייתה להצהיר שאין בכוונתה לחבור איתם יחד".

בהתייחסו לקשיים בהקמת רשימה משותפת של כל המפלגות הערביות טען טהא כי "המטרה אינה הקמת רשימה משותפת לכשעצמה, אלא לשרת את החברה הערבית באמצעות רשימה משותפת, אם ניתן להרכיבה. בכל מקרה, הציבור הערבי חייב לצאת ולהצביע, בין אם יש רשימה משותפת או שתי רשימות ערביות".

טהא ציין כי חבר הכנסת אחמד טיבי (תע"ל) תמך ברשימה משותפת פלורליסטית ולא שם מכשולים בפני הקמתה.