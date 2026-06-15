הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האסלאמית, קוראת לשלוש המפלגות הערביות האחרות שלא לסגור את הדלת בפני האפשרות להקמת רשימה משותפת.

בהודעה שפרסם ח"כ מנסור עבאס בפייסבוק הוא כתב כי קיים פרק זמן של כשלושה חודשים עד למועד הגשת הרשימות שיתמודדו בבחירות, ולכן אין הכרח כבר כעת לקבוע עמדה נחרצת בנוגע לרשימה המשותפת , אלא להמשיך במגעים בניסיון לגבש הבנות.

עבאס הוסיף כי תפיסתו בנוגע ל"חלוקת התפקידים" במסגרת הרשימה המשותפת אינה נועדה לכפות תנאים על איש, אלא נשענת על הניסיון הפוליטי שהוביל לנפילת ממשלת בנט-לפיד ובעקבותיה לעליית ממשלת הימין.

בתקופה האחרונה הסביר עבאס כי חלוקת התפקידים צריכה לבוא לידי ביטוי בנכונות של רע"מ להצטרף לקואליציה של "ממשלת שינוי" ובמתן רשת ביטחון לממשלה זו על ידי חד"ש ותע"ל.