סטרוק באירוע ההוקרה למשרתי השירות הלאומי צילום: דוברות

אירוע ההצדעה המרכזי של השירות הלאומי-אזרחי נערך הערב (שני) במתחם בריכת הסולטן שבירושלים, בהשתתפות אלפי מתנדבות ומתנדבים, וזאת כחלק מאירועי שבוע ההוקרה הרשמי למערך השירות הלאומי.

במהלך הערב נשאה דברים שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, הממונה על השירות הלאומי-אזרחי, אורית סטרוק, אשר בחרה לשבח באופן נרחב את המשרתים והמשרתות על פועלם ותרומתם המעשית למדינה לאורך ימי הלחימה.

בדבריה אמרה השרה למתנדבים: "ידעתם שזה לא הולך להיות קל, אבל גם ידעתם שזה הולך להיות חשוב ומשמעותי. חיבקתם, תמכתם, יזמתם והובלתם. בכל מקום שבו פעלתם נתתם תקווה וחיזקתם את החברה הישראלית".

סטרוק הדגישה בנאומה כי בני ובנות השירות בחרו להמשיך ולדבוק במשימותיהם ובשליחותם הציבורית גם תחת אתגרי המלחמה המורכבים, ובכך תרמו באופן ישיר לחיזוקה של החזית האזרחית באחת מהתקופות המאתגרות והקשות ביותר שידעה מדינת ישראל.

בנוסף לכך, פנתה השרה למשפחות השכולות של השירות הלאומי והביעה בפניהן הערכה עמוקה ותודה.

היא עדכנה כי במהלך השנה הנוכחית הושלם באופן רשמי מהלך בעל חשיבות רבה להקצאת תקציב ייעודי אשר יופנה להנצחת מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי שהלכו לעולמם במהלך תקופת שירותם הפעיל.

את דבריה חתמה השרה בהבעת תודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הסיוע והחלק המרכזי שלקח בהרחבת ובהגדלת תקציב השירות הלאומי, ליושבת ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, על עמידתה ותמיכתה במערך השירות בבית המחוקקים, וכן למנכ"ל השירות הלאומי ראובן פינסקי על פועלו המתמשך לאורך תקופת כהונתו בתפקיד.