חיל האוויר יירט הערב (שני) מספר רקטות ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

דובר צה"ל מסר כי על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות. תושבים דיווחו על יירוטים באזור מטולה.

בנוסף, במספר אירועים שונים מוקדם יותר, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר טיל נ"ט ומספר פצצות מרגמה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, ללא נפגעים.

כמו כן, בארבעה אירועים שונים לאורך היום, כוחות צה"ל זיהו מספר מחבלים שנעו בכלי רכב והתקרבו לכוחות צה"ל באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבלים.