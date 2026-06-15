הרשויות בארצות הברית הגישו כתב אישום בגין פשע שנאה נגד דלטון מוריס, צעיר בן 24 מדרום קרוליינה, בעקבות הדבקת עלונים אנטישמיים ובהם איומים קשים על גבי מבנים שונים השייכים למתחם הקהילה היהודית בעיר שארלוט.

הנאשם נעצר על ידי כוחות האכיפה בעקבות אירוע שהתרחש במהלך חודש ינואר האחרון. במסגרת אותה תקרית, תועד מוליס באמצעות מצלמות האבטחה המוצבות במקום כשהוא מדביק על דלתות הכניסה של מתחם "שלום פארק" דפים ועליהם ציורים של צלב קרס וחבל תלייה.

במסגרת פעולות החקירה, הצליחו גורמי המקצוע לאתר פוסט של מוריס בחשבונותיו ברשתות החברתיות, שבו שיתף באופן פומבי את תמונת העלון המדובר והוסיף את הכיתוב: "אופס, אחד מחברינו השאיר משהו במרכז הקהילה היהודית".

במידה ובית המשפט ירשיע את מוליס בסעיפים המיוחסים לו, הוא צפוי לעמוד בפני עונש של עד 20 שנות מאסר בפועל.