אלון בן דוד מזהיר: איראן תהפוך למעצמה באדיבות חדשות 13; סטילס: יונתן זינדל, פלאש 90

הפרשן הצבאי של חדשות 13, אלון בן דוד, מזהיר מפני ההסכם בין איראן וארה"ב וטוען שמשמעותו תהיה החלשה של ישראל לטווח הארוך.

"זה יום דרמטי לישראל ולדורות הבאים וההסכם הזה מסמל היפוך במזרח התיכון. ישראל היתה המעצמה החזקה והמובילה במזרח התיכון עם גיבוי אמריקני וההסכם סולל לאיראן את הדרך להיות המעצמה המשמעותית ביותר באזור", טען בן דוד.

הוא גם הסביר את דבריו. "ברגע שאיראן מתחילה להוציא נפט, מתחילה להרוויח מאות מיליארדים מהנפט שלה שהיא לא יכלה לייצא אותו עד כה, מקבלת 24 מיליארדים של כספים קפואים ו-300 מיליארד דולר בהסכם עם ארה"ב - זה יחזיר אותה להיות מעצמה היא תוכל לתמוך בשלוחים שלה - חיזבאללה והחות'ים ולחמש אותם מחדש".

להערכתו, החיזוק המשמעותי, יציב את האיראנים גם על המסלול לפצצה גרעינית. "מעל לזה יש לנו משטר נקמני יותר, עם מוטביציה גבוהה לנקום ועם יכולת גרעינית. יכול להיות שנקבל בהסכם הזה, לא רק איראן חזקה יותר אלא איראן גרעינית, ברגע שהיא תחליט שהיא הופכת את היכולת לפצצה".