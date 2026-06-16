אווירה של גאווה והתרגשות ליוותה את אירוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי שהתקיים בבית הנשיא, בחסותו של נשיא המדינה יצחק הרצוג.

במרכז הטקס עמדו המתנדבות והמתנדבים המצטיינים, המייצגים אלפי צעירים וצעירות הפועלים מדי יום למען החברה והמדינה.

נשיא המדינה תיאר את השפעת השירות הלאומי על חייהם של צעירים רבים ואמר כי מדובר במהלך ש"מוביל מהפכה". לדבריו, צעירים שבעבר לא היו חלק ממעגלי העשייה המרכזיים משתלבים כיום בכל תחומי החיים, מביאים עמם אנרגיות אדירות ומצליחים לפרוץ תקרות זכוכית.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, סיפרה על ההתרשמות העמוקה שלה מסיפורי המצטיינים והמצטיינות. "קראתי את ההמלצות שלהם, וכל אחת ואחד מהם הוא סיפור מדהים", אמרה, והדגישה את תחושת השליחות, המחויבות והנתינה שמאפיינת את פעילותם.

מנכ"ל השירות הלאומי, ראובן פינסקי, התייחס לשנתיים המאתגרות האחרונות וציין כי גם בתקופות המורכבות ביותר בחרו המתנדבים לקום בכל בוקר ולהמשיך לפעול למען המדינה. "מדינת ישראל עוצרת להצדיע להם ולהגיד תודה", אמר, והוסיף כי השבוע כולו מוקדש להוקרה ל-20 אלף מתנדבות ומתנדבים מכל חלקי החברה הישראלית.

ערן ולק, מנכ"ל 'בית עמי', הדגיש את הזכות לקחת חלק במגוון רחב של משימות התנדבותיות, מיישובי העוטף ועד סיוע לקהילות יהודיות בתפוצות וקליטת עלייה. לדבריו, המתנדבות הן "פשוט השראה לכל מי שנמצא בעולם השירות הלאומי".

רגע מרגש במיוחד נרשם עם ציון זכייתה של שירה שטיינברג בהצטיינות. משה סוויל, מנכ"ל 'משפחה אחת', סיפר על בחירתה להתנדב בליווי משפחות שכולות מתוך היכרות אישית עם עולם השכול, ואמר כי "אין נתינה גדולה מזו".

גם חיים מאיר הרטמן, מתנדב מצטיין בשירות הלאומי אזרחי, שיתף בפעילותו למען קשישים, תחום שהצורך בו התעצם בתקופת המלחמה. לצד זאת אמר כי "עם מחשבה טובה ורצון טוב אפשר לפתור הכל".

בסיום האירוע הציגה השרה סטרוק את סיכת השירות הלאומי אזרחי, שתוענק מעתה לכל מתנדב ומתנדבת. לדבריה, הסיכה תבטא את רוח ההתנדבות של עשרות אלפי המשרתים, אשר "נותנים את הלב, את הנשמה, את הזמן, את כל היכולות" ופועלים מעל ומעבר למען מדינת ישראל.