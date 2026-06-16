גל שריפות בבת עין: חמישה צוותי כיבוי מתחנת יהודה הוזעקו לפנות בוקר (שלישי) ליישוב שבגוש עציון בעקבות דיווח על שריפה שפרצה במתחם הכולל מכולת ומחסן סמוך.

עם הגעתם לזירה, זיהו הכוחות מטען אש משמעותי ולהבות גבוהות שהיוו איום ממשי על המבנים הסביבתיים.

בזכות פעילותם הנחושה של הלוחמים, נבלמה האש בטרם הספיקה לכלות את מבנה קופת החולים הקהילתית הצמוד למתחם.

מפקד המשמרת, רשף מיכאל רנדי, סיפר: "הגענו לפנות בוקר לזירה מורכבת עם מטען אש משמעותי במכולת ובמחסן צמוד. פעלנו במהירות ובמספר גזרות במטרה ראשונה לבלום את השריפה ולמנוע את סיכון המבנים הסמוכים ובראשם קופת החולים הקהילתית".

הוא ציין כי מדובר בשריפה השלישית ביישוב מתחילת השבוע. "רצף האירועים הזה מחייב את הציבור, במיוחד בתקופה זו תשומת לב יתרה".

הטיפול בשריפה בבת עין דוברות כבאות והצלה יו"ש

ביום ראשון פרצה שריפה ביישוב שהתפשטה למבני מגורים וכלי רכב. מעל עשרה צוותי כיבוי פעלו בשטח ומנוע פגיעה במבנים נוספים עד שהצליחו לבלום את הלהבות ולכבות את האש.