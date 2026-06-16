משטרת אוסטרליה הודיעה כי פתחה בחקירה, לאחר טענות כי משתתפות במסע הסיוע לעזה כי הן עברו תקיפות אלימות מצד כוחות הביטחון הישראלים.

ההודעה על החקירה נמסרה זמן קצר לאחר שארבע ממשתתפות המשט נפגשו עם שרת החוץ האוסטרלית, פני וונג, ועם בכירים נוספים בממשלת אוסטרליה.

דובר שגרירות ישראל באוסטרליה הכחיש את הטענות ואמר כי "אין ראיות אמינות התומכות בטענות המופרכות הללו".

דובר משרד החוץ באוסטרליה אמר כי "השרה וונג מצפה לחקירה עצמאית ושקופה. השרה וונג גינתה את פעולות הרשויות הישראליות ואת התנהגותו של השר הישראלי בן גביר, עליו כבר הטלנו סנקציות".