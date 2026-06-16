ראש ה-CIA ג'ון רטקליף הזהיר את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי מודיעין שנאסף על ידי סוכנויות הביון האמריקניות מעלה ספקות כבדים בנוגע לנכונותה של איראן לבצע את הוויתורים הגרעיניים שארה"ב דורשת בכל הסכם סופי שייחתם בין המדינות, כך דווח באתר "אקסיוס".

לפי שלושה מקורות המעורים בדיונים, רטקליף לא היה היחיד שהביע הסתייגויות. גם מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר המלחמה פיט הגסת' העלו חששות ושאלות בדיונים פנימיים, בעוד סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס והשליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר דחפו לקידום ההבנות.

על פי הדיווח, לקראת ההכרזה של טראמפ ביום ראשון בלילה התקיימה סדרת פגישות בדרג גבוה שבהן דנו הנשיא ויועציו במידע מודיעיני שנאסף מכמה סוכנויות אמריקניות. המודיעין הצביע על פער בין האופן שבו בכירים איראנים דיברו בינם לבין עצמם על ההסכם לבין המסרים שהעבירו למתווכות ולארה"ב.

רטקליף ורוביו אמרו בדיונים כי על בסיס אותו מידע הם מטילים ספק בכך שאיראן תסכים לצעדים הגרעיניים שדורשת וושינגטון.

בבית הלבן דחו את הרושם שלפיו טראמפ התעלם מהחששות. גורם בממשל מסר כי "הנשיא טראמפ מקשיב לכל הדעות בכל נושא - אבל כולם מבינים שהוא מקבל ההחלטות הסופי".

לדבריו, מזכר ההבנות עומד בכל הקווים האדומים שהממשל הציב: מניעה מאיראן להחזיק נשק גרעיני, שלילת האפשרות שתשמור אורניום מועשר ברמה גבוהה ומניעת מצב שבו טהרן "מחזיקה את אספקת האנרגיה העולמית כבת ערובה".

גם ב"וול סטריט ג'ורנל" נכתב כי הכרזת טראמפ על השלמת ההסכם הפתיעה גם כמה מיועציו הבכירים, שסברו שהדיונים על פרטיו עדיין נמשכים. בכיר בממשל האמריקני אמר כי איראן יודעת שארצות הברית לא מעוניינת לשוב למלחמה, מה שמעלה את האפשרות שטהרן יכולה לסגור שוב את מצר הורמוז, כדי להשיג מנוף לחץ דיפלומט. אותו בכיר הוסיף כי בהיעדר התחייבויות קונקרטיות מצד איראן להגביל או להפסיק את פעילותה הגרעינית, ההסכם המתגבש צפוי להיות פחות מגביל מהסכם הגרעין ב-2015 שנחתם בתקופת נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה - ושאותו תוקף טראמפ פעם אחר פעם.