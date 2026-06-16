אלפים בקבר יוסף: "מחזקים את הממשלה" רועי חדי

אלפי מתפללים נכנסו הלילה (שלישי) למתחם קבר יוסף בשכם לרגל ראש חודש תמוז. הכניסה התקיימה בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון ובליווי כוחות צה"ל.

בין המתפללים היו אסתי ושלום יניב, ששכלו את בניהם האחים הלל ויגל יניב הי"ד, בפיגוע הטרור בחווארה. המשפחה ערכה במקום טקס חלאקה לאחיין יגל מנחם. את המעמד ליווה הרב שלום ארוש. בני המשפחה סיפרו כי בחרו לקיים את המעמד דווקא בקבר יוסף כסמל להמשכיות, לאמונה ולבחירה בחיים, במקום הקדוש המבטא יותר מכל את הקשר העמוק של עם ישראל לארצו ולמורשתו.

כמו כן השתתפו בכניסה מפקד אוגדת איו"ש תת אלוף קובי הלר, מח"ט שומרון אלוף משנה אריאל גונן, קצין הגמ"ר של פיקוד מרכז סא"ל אליצור טרבלסי, ראש ישיבת "עוד יוסף חי", הרב יוסי אליצור, ראש ישיבת "פרי ארץ" יהודה ליבמן וראש מועצת עמנואל אליהו גפני.

במקום בלטה נוכחותן של קבוצות אימהות לחיילים שנפצעו בקרבות, בראשן הרבנית רחל בזק, אשר הגיעו לשאת תפילה וזעקה בציון יוסף הצדיק. האימהות העתירו יחד עם הקהל הרב לרפואתם השלמה של בניהן ושל כל פצועי צה"ל.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, אמר: "אנחנו נמצאים כאן היום, ביום הקדוש של הילולת יוסף הצדיק. ​אנחנו מגיעים לכאן לא כאנשים פרטיים, אלא כשליחים של כל עם ישראל ובשם עם ישראל כולו. אנחנו באים למקום הקדוש הזה, לציונו של יוסף הצדיק, ומתפללים לקדוש ברוך הוא שמכוחו ובזכותו של יוסף הצדיק, הקב"ה יברך את צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, ויעניק לצבא ולמפקדיו הצלחה גדולה. ​מכאן אנחנו שולחים איחולי רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים.

​אנחנו מחזקים מכאן את ממשלת ישראל, שתשאב עוז ורוח מיוסף הצדיק, ותדע לעמוד איתן גם מול הבכירים והחשובים שבאומות העולם. עליה לומר את האמת, ללכת בדרך ה', וברוחם של כלב בן יפונה ויהושע בן נון - ממשיכי דרכו של יוסף, הטמונים גם הם כאן בשומרון. הם עמדו מול כל העולם ומול כל העם ואמרו: 'עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה'. ​מי ייתן והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לרשת את כל ארץ ישראל, לנצח את אויבינו, ויחזק את כל חיילינו בכל מקום שבו הם נמצאים".

בימים האחרונים ערכה מנהלת קבר יוסף של המועצה האזורית שומרון, שיפוץ מקיף בבית המדרש הסמוך לציון הקבר, בשיתוף עם ישיבת עוד יוסף חי אשר שכנה במקום עד לנטישת הקבר באוקטובר 2000. בישיבה בירכו על המהלך ואמרו: "ברוך ה' אנו מתקדמים עוד צעד בדרך לשיבה המלאה של הישיבה למקומה הטבעי בקבר יוסף. אנו קוראים לראש הממשלה להורות על החזרת הישיבה למתחם הקבר באופן קבוע עוד לפני הבחירות".