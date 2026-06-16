מבצע אווירי רחב היקף של צה"ל בעומק איראן, שתכנונו הושלם בשבוע שעבר והיה מוכן להפעלה מיידית, בוטל ברגע האחרון בעקבות התערבותו הישירה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך חושף מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר.

במכתב ששלח למשרתים בחיל כתב טישלר "כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. שעות ספורות מפקודה להמראה, מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס".

לדברי האלוף טישלר, למרות עצירת הפעולה הנקודתית, זרוע האוויר הסבה נזקים כבדים ומתמשכים למערכים האסטרטגיים של טהרן בסבבי הלחימה הקודמים.

הוא פירט בפני פקודיו את הישגי הפעילות המבצעית וכתב: "פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הארכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שנידרש".

לצד זאת, מפקד החיל הבהיר כי המערכת הביטחונית עוקבת בדריכות אחר השינויים המדיניים בזירה הבינלאומית וציין כי "מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הבטחונית".