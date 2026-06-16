חשוד פלסטיני תושב בית לחם נעצר הבוקר (שלישי) לאחר שעל פי החשד פרץ מחסום משטרתי במעבר חשמונאים, פגע בניידות וניסה לדרוס שוטרים שהיו במקום.

לפי המשטרה, הכוחות נערכו לעצור רכב גנוב שעשה את דרכו למעבר בכביש 446.

לאחר שהחשוד הבחין בשוטרים הוא ניסה להימלט - בתחילה בנסיעה פרועה קדימה תוך פגיעה במכוניות שעמדו בתור ולאחר מכן בנסיעה לאחור.

השוטרים שהתקבצו למקום במהירות ביצעו ירי לעבר הרכב לאחר שחשו סכנה לחייהם. החשוד נפצע וקיבל טיפול רפואי בזירה. מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים לשעה קלה ואז נפתח.

המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות האירוע.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב: “אני מגבה גיבוי מלא את השוטרים שירו לעבר החשוד תושב בית לחם שניסה לדרוס אותם. שוטרים אינם מטרות, ומי שבוחר לפרוץ מחסום משטרתי, לפגוע בניידות ולנסות לדרוס שוטרים - לא יכול לצפות שהשוטרים יעמדו מנגד. המדיניות שלי ברורה: שוטר שמזהה סכנת חיים ופועל כדי להגן על עצמו ועל חבריו, יקבל ממני גיבוי מלא. כך מצופה משוטרים לפעול, וכך הם אכן פעלו במקרה הזה. מי שיסכן חיי שוטרים יסכן את חייו".