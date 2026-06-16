עפר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אומר כי לישראל יש בעיה אסטרגית גדולה בלבנון בעקבות ההסכם בין ארה"ב לאיראן.

בראיון ל-103FM התייחס שלח לשאלה המרכזית האם מדינת ישראל תוכל להמשיך ולפעול באופן חופשי נגד איומים מתהווים בשטח לבנון. "אני לא בטוח שאנחנו חוזרים למצב של ה-6 לאוקטובר. הגיע הזמן שניגמל מהתפיסה שלנו לפיה יש 0 או-1".

בהמשך דבריו מתח ביקורת על אופן קבלת ההחלטות והתנהלות הדרג הביטחוני והמדיני בגזרה הצפונית. לטענתו, מדינת ישראל לא השכילה לייצר לעצמה קו פעולה אסטרטגי ומגובש לאורך זמן מול האיומים השונים מעבר לגבול.

"ישראל לא עיצבה לעצמה מדיניות ביטחון בלבנון", ציין שלח. הוא הוסיף והסביר כי "מדיניות הביטחון של ישראל בלבנון היא בינתיים איזושהי התבססות בשטח שיותר מבוססת על טראומות מאשר על תפיסה כללית של מה נכון לנו ומה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו".

הוא הביע חשש מהאפשרות בו ההסכם יכלול הסכמה אמריקאית בנוגע למשוואה החדשה שהאיראנים קבעו לפיה הם מגיבים בירי על הפצצות ישראליות בביירות.