הקבינט המדיני-ביטחוני אישר תוכנית חדשה להגנה מפני שיטפונות והצפות במרחב יהודה ושומרון, במסגרת מהלך שקידם משרד החקלאות וביטחון המזון.

ההחלטה כוללת הקצאת 10 מיליון שקלים בשנת 2027 לצורך יצירת רצף תכנוני הידרולוגי מלא והגנה על יישובים, תשתיות ושטחים חקלאיים במעלה ובמורד האגן.

על פי משרד החקלאות וביטחון המזון, הגשם היורד בהרי יהודה ושומרון עלול לגרום להצפות ביישובים, בכבישים ובשטחים חקלאיים באזורים שאליהם מתנקזים המים. מטרת המהלך היא להשלים את המעגל התכנוני של אגני הניקוז בישראל ולספק מענה לניהול הנגר באזור.

שר החקלאות וביטחון המזון, ח"כ אבי דיכטר, בירך על ההחלטה ואמר, "מחקנו את הקו הירוק בחקלאות. מדובר בלא פחות מפריצת הדרך ואירוע לו חיכו רבים וטובים שנים רבות. ההליך יאפשר למוסדות התכנון 'עיניים' ביהודה ושומרון, לאחר שנים רבות של עיוורון".

במסגרת ההחלטה, משרד החקלאות וביטחון המזון יוביל את המהלך בשיתוף משרד הביטחון והמינהל האזרחי, באמצעות רשויות הניקוז ששטחי פעילותן גובלים באזור. הרשויות יקודמו מיפוי, תכנון הנדסי ומענה תכנוני שנועד להגן על יישובים ותשתיות הן ביהודה ושומרון והן במורד האגן שבתוך הקו הירוק.

במשרד מסבירים כי המהלך מבוסס על עקרונות "הגישה האגנית", שלפיהם מערכות הידרולוגיות ואגני ניקוז פועלים כמערכת טבעית רציפה שאינה נעצרת בגבולות מנהליים או גיאוגרפיים. לדבריהם, הזרימות שמקורן ביהודה ושומרון משפיעות באופן ישיר על יישובים, תשתיות, שטחים חקלאיים ונחלים המצויים במורד האגן בישראל.

עוד נמסר כי עד היום לא הייתה קיימת ביהודה ושומרון מסגרת כוללת לניהול סיכוני שיטפונות, בין היתר בשל חלוקת שטחי השליטה באזור. החלטת הקבינט נועדה לאפשר לראשונה מיפוי מקצועי ותכנון אגני רחב היקף, במטרה לצמצם נזקים לתשתיות ולחקלאות ולחזק את ההתמודדות עם אירועי קיצון.

ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה במשרד החקלאות וביטחון המזון, אמר, "הטבע והאקלים לא מכירים בגבולות. הגשם שיורד ביו"ש מתנקז לחצרות הבתים במורד, והתמודדות נכונה עם נזקי משבר האקלים מחייבת אותנו לראות את האגן כמערכת רציפה אחת. הקצאת התקציב ויצירת המתווה התכנוני הזה הם פריצת דרך מקצועית. לראשונה, אנחנו מייצרים פתרון הידרולוגי הוליסטי כולל שיעניק ביטחון והגנה מפני שיטפונות, הן לתושבי מעלה ההר והן לתושבי המורד".