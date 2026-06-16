הרב לנדו צילום: באדיבות המצלם

מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו הורה לבטל מחאת הענק שתוכננה להתקיים בשל מעצר עריקים מחר (רביעי) בהשתתפות רבבות חרדים. ההחלטה התקבלה אמש (שני), בזמן שההכנות לקראת האירוע ההמוני כבר נכנסו להילוך גבוה וזכו לאישור של מנהיג ליטאי נוסף הרב משה הלל הירש. בישיבה בה השתתפו נציגים מדגל התורה ואגודת ישראל היו אמורים לעסוק בתכנון פרטי ההפגנה שהיתה אמורה להביא לחסימת כבישים מרכזיים באמצעות שיירות ענק. אלא שבמהלך הדיון התקבלה הודעה דחופה מביתו של הרב דב לנדו, ובה הנחיה מפורשת לעצור באופן מיידי את היערכות לאירוע.