עבור ד"ר רחל כהן ובעלה שלי, העלייה לישראל לא הייתה חלום ילדות שנרקם במשך עשרות שנים, אלא החלטה שהגיעה באופן טבעי, בדיוק ברגע הנכון.

אחרי שנים של חיים בניו ג'רזי, החליטו השניים לפתוח פרק חדש בארץ ולהצטרף לקהילת כרמי הנדיב - החלטה שבדיעבד הם מגדירים כאחת המשמעותיות והנכונות ביותר שקיבלו.

"זה היה צעד מאוד טבעי. הרבה אנשים אומרים שהם חלמו על זה כל החיים, אבל זה לא היה המצב אצלנו. פשוט הגיע רגע שבו אמרנו: 'אוקיי, הגיע הזמן'", מספרת ד"ר כהן.

הקשר של בני הזוג לישראל נבנה במשך שנים מתוך הערכים שעליהם גדלה רחל. הוריה היו מזוהים עם תמיכה עמוקה במדינת ישראל ובמפעל הציוני, פעלו למען גיוס תרומות וסייעו למשפחות שפונו מגוש קטיף להשתקם לאחר תוכנית ההתנתקות בשנת 2005. הם עצמם קיוו לעלות לישראל, אך המציאות לא אפשרה להם לממש את החלום.

"הם היו מאוד נלהבים מהרעיון שנעבור לגור כאן", היא מספרת. אלא שהנסיבות המשפחתיות הובילו לדחייה ממושכת של התוכנית. לאחר פטירת אביה, חלתה אמה במחלה קשה, ורחל בחרה להישאר לצידה ולהקדיש לה את זמנה, אף שאמה ביקשה ממנה שלא לעכב את העלייה.

"היא אמרה בצורה מאוד ברורה שהיא לא רוצה להיות הסיבה שבגללה לא אעלה לארץ. אבל הרגשתי מחויבות להישאר איתה עד יומה האחרון".

לאחר פטירת האם החליטו בני הזוג להאיץ את התוכניות. "הוריי רצו לעלות לארץ, אבל זה פשוט מעולם לא הסתדר להם. בהחלט הגשמנו את חלום הוריי בכך שהגענו לכאן", היא אומרת.

גם התקופה הביטחונית המורכבת והמלחמה לא שינו את החלטתם. "הידיעה שהיו אתגרים מבחינה פוליטית ומבחינת המלחמה לא השפיעה על ההחלטה שלנו", היא מספרת. "כשהגענו, הרבה ישראלים הופתעו שבחרנו להגיע דווקא בתקופה הזאת, אבל היינו שלמים עם ההחלטה ואנחנו עדיין שלמים איתה".

בעת חיפוש מקום מגורים, היה חשוב לבני הזוג למצוא קהילה שתאפשר להם להשתלב בחברה הישראלית ולא להסתגר במסגרת של דוברי אנגלית בלבד.

"לא רצינו קהילה אנגלית סגורה. היה לנו חשוב שיהיו דוברי אנגלית, אבל היה חשוב לנו לא פחות לחיות לצד ישראלים", היא מסבירה.

החיפוש הוביל אותם לכרמי הנדיב - קהילה המשלבת משפחות ישראליות לצד עולים חדשים ודוברי אנגלית, ומעניקה תחושת שייכות וחיבור כבר מהרגע הראשון. "במהלך שבעת השבועות הראשונים שלנו כאן הוזמנו בכל שבת לסעודה אצל משפחה אחרת. זה היה מדהים. הכרנו אנשים מיד. זו קהילה מאוד חמה ומזמינה".

לדבריה, אותן שבתות ראשונות הפכו לבסיס של חברויות שנשמרות עד היום. בני הזוג ממשיכים להיות בקשר קרוב עם שבע המשפחות שאירחו אותם בתחילת דרכם בארץ, ומספרים כי תחושת הקהילה והחיבור האנושי הפכו את תהליך הקליטה לחוויה יוצאת דופן.

כיום הם מבקשים להעביר מסר ליהודים נוספים מצפון אמריקה המתלבטים אם לעשות את הצעד. לדבריהם, רבים מחבריהם כבר רכשו נכסים בישראל, אך ממשיכים להמתין ל"יום המתאים".

"הרבה אנשים מהקהילה שלנו קנו דירות בארץ, אבל עדיין לא עברו. הם משכירים אותן ומתכננים להגיע יום אחד", מספרת רחל.

והמסר שלה ברור: "יום אחד צריך להיות עכשיו. זה זמן מצוין לבוא. זה מקום נפלא להיות בו".

בכרמי הנדיב אומרים כי סיפורה של משפחת כהן משקף את מה שמחפשות משפחות רבות העולות לישראל - שילוב בין קהילה מגובשת, חיי חברה עשירים וחיבור אמיתי לחברה הישראלית. עבור משפחות המבקשות להתחיל פרק חדש בארץ בסביבה תומכת ומחבקת, כרמי הנדיב מציעה הזדמנות להשתלב בקהילה חמה, מגוונת ומחוברת לערכי הציונות והעשייה.

חושבים על עלייה לישראל או מחפשים קהילה המשלבת משפחות ישראליות ודוברות אנגלית? בכרמי הנדיב מזמינים משפחות להכיר מקרוב את חיי הקהילה ולגלות מדוע יותר ויותר משפחות בוחרות להפוך את המקום לבית.