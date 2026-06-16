ח"כ מעוז: "החרפה בכותל - בחסות הממשלה" צילום: דוברות

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, תקף בחריפות את הנהגת הקואליציה בעקבות תפילת ראש חודש של "נשות הכותל" שהתרחשה הבוקר (שלישי) בכותל המערבי.

מעוז תקף את הקואליציה על כך שאינה פועלת לקדם את חוק הכותל אשר יזם. "החרפה שראינו כאן הבוקר מתנהלת בחסות הממשלה, שתוקעת לצערי הרב כל דבר שקשור לזהות היהודית של המדינה. הם לא רוצים באמת להילחם בבג"ץ שקבע שהממשלה צריכה לקדם במהירות את הרחבה הדרומית לתפילת הרפורמים בכותל. הממשלה וח"כ רוטמן מתמהמהים ולא רוצים לחוקק את חוק הכותל, שקובע כי הכותל המערבי קדוש לכל אורכו וכי התפילה ומנהגי המקום יהיו על פי הרבנות הראשית".

הוא ציין כי יש לו אכזבה עמוקה מהתנהלות הממשלה הנוכחית בכל הנוגע לתחומי הזהות היהודית. "כעת, רגע לפני שהולכים לבחירות, יש לה הזדמנות אחרונה לתקן ולקדם את חוק הכותל שיזמתי. לצערי, נראה שגם את ההזדמנות הזאת היא עומדת לפספס".