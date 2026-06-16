השר דודי אמסלם עבר התקף לב בתחילת השבוע ואושפז בבית חולים. הבוקר (שלישי) הוא שוחרר לביתו.

מלשכתו נמסר: "בהמשך לפרסומים, אנו מבקשים להבהיר כי ביום ראשון האחרון חש השר דודי אמסלם ברע ועבר אירוע לבבי קל".

"השר טופל באופן מיידי ומסור בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, ומשם שוחרר לביתו במצב מצוין. השר נמצא כעת במנוחה בביתו, מרגיש טוב, וממשיך משם לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו", לשון תגובת הלשכה.

השר אמסלם הגיב: "אני מודה מקרב לב לצוות הרפואי בשערי צדק על הטיפול המקצועי, ולכל אלפי האזרחים והחברים שדורשים בשלומי ומציפים אותי באהבה מהבוקר. אני מרגיש מצוין, חזרתי לעבודה, ומאחל לכולנו רק בריאות ובשורות טובות".

מבית החולים שערי צדק נמסר "השר הגיע למרכז הלב המשולב בשערי צדק עם אירוע לבבי קל, עבר צנתור בהצלחה ושוחרר הבוקר לביתו במצב מצוין".