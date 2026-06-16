תלמידים ואנשי צוות מ'המקום' בתל אביב שוחחו עם ערוץ 7 על פעילות המרכז, החיבור ליהדות ועל השינויים שהם מזהים בקרב המשתתפים לאורך השנים.

המרכז פועל בלב תל אביב כבר 18 שנה ומשרת לדבריו כ-1,200 תלמידים קבועים מדי שנה לצד אלפים נוספים המשתתפים בפעילויותיו.

בן שדה, מפיק מוזיקה ומרצה, סיפר על תהליך החיבור האישי שלו ללימוד התורה. לדבריו, למרות עיסוקיו בתחומי המוזיקה והספורט, דווקא הלימוד מעניק לו נקודת יציבות בתוך קצב החיים האינטנסיבי. "ככל שעובר הזמן אני יותר ויותר מעמיק, יותר ויותר מרגיש אמת. אני מרגיש שההתפתחות שלי הולכת וגדלה, ואני נכנס יותר עמוק לדברים".

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דנית, תלמידה ב"המקום", סיפרה כי הגיעה מתוך סקרנות וגילתה מרחב פתוח ומכיל. "ממש התחברתי, אני שמחה שהגעתי לפה, אין לי ספק שאני הולכת להיות פה לעוד הרבה שנים", אמרה.

היא הוסיפה כי כמי שמגדירה את עצמה חילונית, הופתעה מהאופן שבו מתקיימים השיח והלימוד במקום. "ראיתי שזה לא מחדיר איזשהו משהו שחילונים יכולים להתכווץ בגללו".

הרב אריאל דורפמן, רב "המקום", תיאר את פעילות המרכז לאורך השנים. "אנחנו ברוך השם כבר שמונה עשרה שנים שזוכים לפעול פה בלב תל אביב עם אלפי תל אביבים, ומדהים לראות איך שהתורה נוגעת בכל אחד בנקודה אחרת", אמר.

לדבריו, לאורך השנים ניתן לראות כיצד התכנים והערכים שנלמדים במקום משפיעים גם על חיי המשפחה והזוגיות של המשתתפים.

רעות דורפמן, מנהלת התוכן של "המקום", סיפרה כי היא מזהה תהליך מתמשך בקרב המבקרים. "בהתחלה אנשים באו ומה שעניין אותם זה השכל והשאלות והדיונים. אחר כך אנשים באו בשביל למצוא את הלב שלהם, את המקום שיקשיבו להם, את המקום שהם ירגישו בית. ועכשיו אנחנו ממש עולים לקומת הנשמה", אמרה. לדבריה, יותר ויותר אנשים מחפשים כיום חיבור פנימי עמוק ומשמעות רוחנית.

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נעם קליין, מנכ"ל "המקום", התייחס לאופי הייחודי של תל אביב ולהשתלבות לימודי היהדות בעיר. "תל אביב זו עיר של חופש", אמר. "זה גם סבבה ללמוד כל דבר שלא יהיה, כולל יהדות. מה שכן, זה צריך להיות דבר סופר מגניב ומעניין ונותן כלים לחיים". לדבריו, בשנים האחרונות נוספו לתכנים גם עיסוק בנושאי כלל ישראל ותחושת שייכות לאומית.

גם תלמידים נוספים סיפרו על חוויית הלימוד. דור, תלמידה ב"המקום", אמרה כי "ביהדות יש קסם שאין בשום מקום", בעוד דוד ואסף, הלומדים יחד בחברותא, סיפרו על החיבור שנוצר דרך הלימוד המשותף. אסף ציין כי לא חיפש בתחילה חיבור ליהדות, אך הלימוד העניק לו תחושת שייכות וגאווה בזהותו היהודית.

בסיום הריאיון ציין הרב דורפמן כי כיום פוקדים את "המקום" כ-1,200 תלמידים קבועים מדי שנה, לצד אלפים נוספים המשתתפים בפעילויות שונות. "כל מי שרוצה להוסיף עוד אור בתל אביב נשמח שיהיה שותף איתנו בקמפיין הזה בשביל שנוכל להגדיל עוד ועוד את המקום כאן בתל אביב", אמר.

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