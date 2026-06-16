מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן ונציבות שירות המדינה חתמו על הסכם לפרישה מוקדמת מתפקידו. בעוד כחודש יפרוש כהן, במקום בחודש ינואר 2027.

"מנכ"ל הרבנות מודה לנציב שירות המדינה על נכונותו להסכים לפרישה בתנאים האמורים, ולרבנים הראשיים על האופן המקצועי והאחראי שבו התנהלו לאורך התקופה כולה. מר כהן ימשיך לתרום מזמנו ומרצו בתחום הציבורי", נמסר מטעמו של כהן.

נגד כהן נפתחה חקירה בנציבות ובמשך זמן ממושך השימוע לא יכל להתקיים עקב נסיבות רפואיות.

לאחרונה התקיים משא ומתן בין הנציבות לבין יהודה כהן על המשך עתידו כמנכ"ל הרבנות וכעת הוא הגיע לסיומו.