סמוטריץ' הודיע: "ביטלתי את הסכמי חברון" צילום: דוברות

בטקס ההכרזה על היישוב החדש דורן בהר חברון, חשף היום (שלישי) שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’, כי אמש הושלם מהלך היסטורי שבמסגרתו נמשכו מעיריית חברון כלל סמכויות התכנון והבנייה שהוענקו לה במסגרת הסכם חברון.

המהלך בוצע בעקבות החלטת קבינט שהובאה ביוזמתו של השר סמוטריץ’ ואושרה לפני מספר חודשים. אמש קיבלה מועצת התכנון העליונה את ההחלטות הנדרשות להשלמת המהלך בפועל.

משמעות ההחלטה היא כי סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובמקומות הקדושים, בהם מערת המכפלה, אינן נתונות עוד בידי עיריית חברון הערבית, אלא חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל.

"אתמול ביטלנו את הסכמי חברון. במשך שנים ארוכות נשאר אחד מסעיפי אוסלו האבסורדיים ביותר על כנו, כאשר סמכויות הנוגעות ליישוב היהודי בחברון ולמקומות הקדושים היו תלויות בעיריית הטרור של חברון. אתמול שמנו לזה סוף. זהו הרבה יותר מצעד תכנוני. זהו תיקון היסטורי. אנחנו ממשיכים במהפכת הסדרת ההתיישבות, חיזוק המשילות והעמקת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון", דברי סמוטריץ'.