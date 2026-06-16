בטקס חגיגי נחנך הבוקר החיבור ההיסטורי של יישובי מרכז ומערב השומרון למתקן טיהור השפכים של גוש דן (השפד"ן).

הפרויקט רחב ההיקף, שנאמד בעלות של כ-136 מיליון שקלים, מובל על ידי משרד האנרגיה, רשות המים והמועצה האזורית שומרון. במסגרת המהלך חוברו לראשונה היישובים פדואל, ברוכין עלי זהב ולשם.

בעוד מספר שבועות יחוברו למערכת גם היישובים ברקן, רבבה, קריית נטפים, אזור תעשייה ברקן וישובי גוש קנה.

החיבור המיוחל צפוי להביא לשדרוג משמעותי באיכות החיים ובאיכות הסביבה באזור, להביא לביטולו הסופי של המט"ש באזור התעשייה ברקן, ולאפשר טיפול מתקדם בשפכים באמצעות המערכת הלאומית המשרתת את ערי המרכז.

הפרויקט מקודם מזה שנים רבות על ידי ראש המועצה יוסי דגן, שסיכם את עקרונותיו מול רשות המים כבר לפני כשמונה שנים, וקידומו הואץ בחודשים האחרונים הודות לעבודת מטה משותפת.

שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן אמר: "אנו ממשיכים לקדם ריבונות הלכה ולמעשה! חיבור מערכת הניקוז בשומרון למערכת בגוש דן, זהו צעד חשוב בדרך למיליון תושבים ביהודה ושומרון, ואני מודה לראש המועצה יוסי דגן על שיתוף הפעולה. אמשיך לפעול למען יהודה ושומרון, חבלי אבותינו, בכל תפקידיי".

ראש המועצה ציין כי "החיבור הבוקר הוא עדות להמשך הפיתוח והצמיחה בשומרון. פרויקט הענק הזה, שנאמד ב-136 מיליון שקלים, מייצר פתרון סביבתי מתקדם ובר-קיימא שישרת עשרות אלפי תושבים ויחליף את התשתיות הישנות. מדובר במהפכה ציונית וסביבתית שתבטיח את עתיד האזור לשנים קדימה, "אנחנו מוחקים היום עוד מחיצה. השומרון מחובר למדינת ישראל לא רק בלב ובנשמה, אלא גם בתשתיות הלאומיות המתקדמות ביותר. זהו ניצחון של חזון, התמדה וציונות, וצעוד נוסף בדרך לפיתוח השומרון ולמיליון תושבים".