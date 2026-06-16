מחלוקת חריפה התגלעה בין משרד התחבורה לעיריית בני ברק על עתיד קווי האוטובוסים בעיר, לאחר שהעירייה דרשה לא להחזיר חלק מהקווים לציר חזון איש בטענה לעומסי תנועה.

במשרד התחבורה בחנו את רשימת ההסטה שהעירייה העבירה - וטענו שמצאו בה דפוס בעייתי.

לפי הרשימה, העירייה ביקשה להוציא מהציר קווים ליעדים חרדיים מרכזיים: ירושלים, בית שמש, ביתר עילית, טלזסטון, רחובות וכפר חב"ד, ולתעדף במקומם קווים לאשדוד, ערד וקריית גת.

במשרד התחבורה תיארו את הבחירה הזו כ"חוסר היגיון תחבורתי מובהק" וכ"חשש כבד לשיקולים זרים", ולכן סירבו לאמצה.

במקומה, גיבש המשרד חלופה משלו: שישה קווים יוחזרו לציר חזון איש בתוך כשבועיים, בנוסף לקווי אלעד שהוחזרו לפני יותר מחודשיים.

המתח בין הצדדים התרחב גם לסוגיית התחנה המרכזית בעיר. העירייה טענה כי המדינה בלמה את הפרויקט - אך במשרד התחבורה הכחישו זאת, וטענו כי הם עצמם קידמו את המהלך מול יזם פרטי, אלא שתוכניותיו התנגשו עם פתרונות הגודש המתוכננים לכביש 4.

כעת, לטענת המשרד, האחריות להקצאת שטח חלופי מונחת על העירייה.

גם לעניין מוקדי הגודש בעיר יש לצדדים נתונים שונים: לפי המשרד, מוקד העומסים האמיתי נמצא במקטע שבין רחוב ז'בוטינסקי לחזון איש - כך שהסטת קווים מחזון איש לא תפתור את בעיית התנועה הכוללת.

במשרד התחבורה סיכמו כי ימשיכו לפעול "על בסיס שיקולים מקצועיים, נתונים ואחריות ציבורית", והדגישו כי "הקמפיינים לא יחליפו תשתיות, וההכפשות לא יפתרו את הגודש".