נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתח ביקורת על התנהלות בישראל בלבנון, במהלך ועידת ה-G7 באירופה.

"אני מחשיב את המלחמה בלבנון כ'מיני מלחמה'. ישראל נלחמת יותר מדי זמן נגד חיזבאללה, ונהרגו לה אנשים. היא לא יכולה להפיל דירה בכל פעם שהיא מחפשת אחר מישהו. אם ישראל לא יכולה לעשות את העבודה בלבנון בלי להרוג את כולם, אולי כדאי שסוריה תעשה את זה", טען טראמפ.

הוא שב והצהיר כי בלי התערבותו בכל הקשור לאיראן - ישראל לא הייתה קיימת. "בלי ארה"ב, בלעדיי - לא הייתה ישראל".

טראמפ לא חסך ביקורת גם מראש הממשלה בנימין נתניהו. "היו לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא צריך להיות יותר אחראי עם לבנון. אני לא אוהב את את האופן שישראל מתנהלת מול חיזבאללה".

הנשיא טראמפ התייחס להסכם מול איראן ואמר כי "ההסכם שלנו עם איראן הושלם, והוא אמור להצליח. הוא עובר כעת לשלב השני, שלדעתי יהיה קל יותר".

הוא הוסיף כי "יש לנו הסכם הוגן וטוב. אנחנו לא משקיעים שום כסף באיראן, יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ארצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים שום כסף ואין לנו שום מחויבות להשקיע כסף באיראן".

לדבריו, "לאיראן יש הנהגה רציונלית כיום. חילופי משטר? זה לא כזה עניין אותי, אבל כנראה שהיה חילופי משטר כי כל הגל הראשון נהרג. הקבוצה הזו הם אנשים נחמדים, הם מנסים לעזור למדינה שלהם".