הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב דוד יוסף, יצא בהתקפה חריפה על בית המשפט העליון, בנאום שנשא אמש בערב הוקרה למסיימי מסלולי דיינות, רבנות וטוענות רבנית במכון מ.ל.מ - הדרך לידיעת התורה.

הרב יוסף תקף את עילת הסבירות ששימשה את בית המשפט לביקורת על רשויות המדינה: "טענת השופטים לעילת הסבירות היא טענת קורח על משה רבינו".

הוא המשיך והתייחס ללחצים המשפטיים לאפשר הסמכת נשים לרבנות, ואמר בציניות כי נשים המבקשות תעודת "יורה יורה" - ההסמכה ההלכתית הגבוהה ביותר למתן פסיקה - יוכלו לקבל אותה מבג"ץ ולא מהרבנות.

הרב הראשי התחייב כי "במשמרתו" לא תקבל שום אישה תעודת "יורה יורה", ושניסיון בית המשפט להחדיר נשים לרבנות יכשל.

באירוע הוענקו תעודות ל-257 בוגרים - בהם 20 מסיימי מסלול דיינות, 26 מסיימי מסלול רבנות ו-34 מסיימי מסלול טוען רבני.

במהלך האירוע הדגיש הרב זבדיה הכהן, ראב"ד תל אביב, כי "פסיקה נכונה דורשת שילוב של ידיעת התורה, עמל, אחריות, הבנת המציאות, יישוב הדעת וזהירות גדולה בכבודם של בעלי הדין".