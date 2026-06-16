משחק שלב הבתים של גביע העולם בכדורגל בין נבחרות איראן וניו זילנד, שהתקיים בלוס אנג'לס, הפך לזירה של עימות פוליטי טעון בקרב הקהילה האיראנית-אמריקנית.

מאות מפגינים התאספו מחוץ לאצטדיון והניפו את דגלי איראן מתקופת טרום המהפכה, הנושאים את סמל האריה והשמש.

המפגינים הביעו כעס על החלטת פיפ"א לאסור את הכנסת הדגלים לאצטדיון בשל היותם סמל פוליטי. חלקם קראו, "נבחרת השלטון היא לא הנבחרת שלי", ואחרים שרו את ההמנון האיראני שקדם למהפכה האסלאמית.

אחד המפגינים עמד מחוץ לאצטדיון כשחבל תלייה מאולתר כרוך סביב צווארו כמחאה על ההוצאות להורג של אנשים חפים מפשע באיראן. לדבריו ולדברי מפגינים נוספים, שחקני הנבחרת מייצגים את המשטר הנוכחי ולא את העם האיראני.

בתוך האצטדיון נשמעו לצד קריאות המחאה גם שאגות תמיכה בשחקנים, שהצליחו להשוות את התוצאה פעמיים ולסיים את המשחק בתיקו 2:2 מול ניו זילנד. ביציעים הונפו אלפי דגלים, בהם דגלי הרפובליקה האסלאמית לצד דגלי האריה והשמש, וסמאנה, איראנית-אמריקנית המתגוררת בארה"ב, אמרה, "אימא שלי תקועה באיראן בגלל ניירות והגבלות הנסיעה של הנשיא טראמפ. אני כאן כדי לתמוך באיראן, לא במשטר".

עוד לפני פתיחת הטורניר עוררה הנבחרת כותרות בשל קשיים פוליטיים, לאחר שעיכובים בקבלת אשרות כניסה לארה"ב אילצו אותה להעביר את מחנה האימונים מאריזונה לטיחואנה שבמקסיקו. למרות ההסכם האחרון בין וושינגטון לטהראן לסיום המלחמה בין המדינות, אוהדים שהתראיינו לתקשורת העולמית אמרו כי "אסור לנרמל את אירועי חודש ינואר".

מנגד, שחקני הנבחרת וחלק מהאוהדים דחו את הניסיונות לקשור בין הכדורגל למחלוקות הפוליטיות. חלוץ הנבחרת מהדי טארמי אמר כי הקבוצה משחקת עבור כל האיראנים בארץ ובעולם ואינה מתערבת בפוליטיקה, ואילו האוהדים מוסטפא ואליקה הדגישו כי הם מבקשים להתמקד במשחק ולהפריד בין המשטר לבין הנבחרת.