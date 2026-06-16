חרם פוליטי, אובדן אמון מוחלט ודימויים מעולם האגדות: ביטאון הזרם הליטאי, "יתד נאמן", פרסם הבוקר (שלישי) מאמר מערכת חריף ויוצא דופן בעוצמתו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הקואליציה.

עורך העיתון, ישראל פרידמן, האשים את נתניהו ב"הולכת שולל" של הציבור החרדי ורומז באופן ברור על קצה גבול הסבלנות של המפלגות החרדיות בממשלה.

פרידמן לא חסך במילים קשות ופתח את המאמר בהטלת ספק ביכולתו של ראש הממשלה להבין מושגים מוסריים בסיסיים: "אילו היה מנסה להסביר לראש הממשלה את חומרת האיסור של 'מדבר שקר תרחק', ספק אם הדברים היו נקלטים", כתב, "המושגים הללו נשמעים שם כצליל צורם וכאקורד זר".

בהמשך, עבר פרידמן לדימוי חריג בעיתונות החרדית הממסדית. "לו פינוקיו היה מתנהג מול הסיעות החרדיות כפי שמתנהג ראש הממשלה בנימין נתניהו, אפו כבר מזמן היה חוצה את האוקיינוס ונוחת בלוס אנג'לס".

הרקע למתקפה חסרת התקדים הוא הודעת הקואליציה כי אין רוב להעברת "חוק המעונות" בקריאה ראשונה.

פרידמן הגדיר את החוק כ"ניסיון אלמנטרי להציל אימהות עשוקות מיד עושקיהן", וטען כי נתניהו והקואליציה השתמשו בחוק כקלף מיקוח פוליטי וכמסך עשן כדי לטשטש את העובדה שלא קיימו את ההבטחה המרכזית - העברת חוק הגיוס.

"שוב התברר, במלוא עזות הפנים, כי מדובר בגניבת דעת מתוכננת היטב", תקף עורך הביטאון. "שיטה קבועה של 'הבטיחו, אך מעולם לא הבטיחו לקיים'. הגוש שזכה בעבר לכינוי המכובד 'הגוש האמוני', הפך מזמן ל'גוש האי-אמוני', שאי אפשר לסמוך עליו בכלום".

במאמר נסמך פרידמן על דבריו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, שהכריז לאחרונה כי "אין לנו יותר אמון בראש הממשלה", וציין כי כעת כולם מבינים שעיניו "זיהו את תסמונת אי-האמת הטבועה במערכת".

האיום הפוליטי המרכזי מגיע לקראת סוף המאמר, שם מובהר כי הסיעות החרדיות צודקות בכך שאינן רואות עצמן מחויבות עוד להצבעות עם הקואליציה.

פרידמן חתם באזהרה חריפה לעבר שותפיהם מהימין, כולל חברי כנסת דתיים: "חלקם חובש כיפות, אך רודף את בני הישיבות באדיקות וברשעות. לשקר אין רגליים... בסופו של דבר יגיע זמן הפירעון, ויום הדין הפוליטי של חברי קואליציית השקר הזו, קרוב לבוא".