הביטוח הלאומי פרסם נתונים רשמיים המצביעים על ירידה במספר האזרחים שתושבותם במדינת ישראל הופסקה במהלך שנת 2025.

על פי הנתונים, בשנה החולפת הופסקה תושבותם של 35,625 ישראלים בסך הכל, הן באופן יזום והן בעקבות ירידה מהארץ, כאשר 20,011 מתוכם הם עולים חדשים.

נתון זה מציג התמתנות במספר היורדים מהארץ בהשוואה לשנת 2024, אז הופסקה תושבותם של 46,385 ישראלים, ובהם 18,841 עולים חדשים.

בהתאם לחוק, סיום תושבות יכול להתבצע בשני אופנים עיקריים. המסלול הראשון מבוסס על הצהרה של אזרח המבקש באופן אקטיבי ויזום לסיים את תושבתו, והמסלול השני מתבצע באופן אוטומטי לאחר חמש שנים מאז ירד האזרח מהארץ. אדם שהוגדר כמי שאינו תושב ישראל, מאבד את זכאותו לקבלת זכויות, מענקים או קצבאות מהביטוח הלאומי.

בשנת 2025 ביקשו 6,651 תושבים להפסיק את תושבותם באופן יזום, נתון המהווה ירידה של 1,105 בקשות לעומת שנת 2024, שבה נרשמה עלייה חדה עם 7,756 בקשות יזומות.

מתוך המבקשים להפסיק את תושבותם באופן אקטיבי בשנה החולפת, 4,656 הם תושבי ישראל ו-1,995 הם עולים חדשים. לשם השוואה, בשנת 2024 מתוך הפונים היזומים היו 4,151 תושבי ישראל ו-3,605 עולים חדשים.

ניתוח הנתונים של מינהל הביטוח והגבייה בביטוח הלאומי מעלה כי מירב הבקשות לסיום התושבות מוגשות בטווח הגילאים 31-40, ולאחר מכן בטווח הגילאים 41-50. בשנת 2025, 2,259 אזרחים שביקשו לסיים את תושבותם היו בני 31-40, בהם 565 עולים, בעוד 1,648 אזרחים היו בני 41-50, בהם 373 עולים. זאת לעומת שנת 2024, שבה הוגשו בקשות על ידי 2,477 אזרחים בני 31-40 (967 עולים) ו-2,016 אזרחים בני 41-50 (718 עולים).