ב-22.06 תיסגר ההרשמה להגרלת "דירה בהנחה", ועשרות אלפי נרשמים ממשיכים להתלבט ולשאול את עצמם: האם בחרתי נכון את העיר עם סיכויי הזכייה הגבוהים ביותר? מה קורה ברגע שאני מקבל את ההודעה שזכיתי? וכיצד מגיעים מוכנים ויודעים בדיוק איך לבחור את הדירה המשתלמת ביותר בפרויקט?

כדי לעשות סדר ולתת נתונים אמיתיים - העבירו היזם דביר דימרי ויהודה בן שלמה מקבוצת מעוז, יחד עם שמאי המקרקעין נאור גלברג הדרכה מקיפה בלייב בה תקבלו הסבר מלא, ממוקד ופרקטי על כל מה שחובה לדעת כדי למקסם את ההזדמנות הזו.

לצפייה בהדרכה המקיפה על ההגרלה >>>

בהדרכה תקבלו מידע מקיף על:

אסטרטגיית בחירת ערים: איך מנתחים נכון את הנתונים כדי להבין היכן סיכויי הזכייה הם באמת הגבוהים ביותר, ואיך למנף חכם את 3 הבחירות המותרות לכם.

המספרים שמאחורי ההגרלה: כמה הון עצמי תצטרכו להעמיד בפועל לטובת הפרויקטים השונים, מהם תנאי המימון, ואיך נערכים לזה כלכלית מראש.

ניתוח כדאיות ופוטנציאל רווח: אילו ערים ושכונות מגלמות את ההנחה המשמעותית ביותר ביחס למחירי השוק, והיכן מתחבא הפוטנציאל הגדול ביותר למשקיעים.

היום שאחרי הזכייה: תהליך בחירת הדירה צעד אחר צעד. לאילו פרטים בתוכניות ובמפרט חייבים לשים לב לפני שחותמים, ואיך נמנעים מטעויות שעלולות לעלות לכם הרבה כסף.

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