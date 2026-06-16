תקרית חריגה התרחשה במוצאי השבת האחרונה במחסום בכביש 443: חייל צה"ל הושעה מתעסוקה מבצעית, לאחר שכיוון את נשקו האישי לעבר נוסעים חרדים במהלך ויכוח שהתפתח באוטובוס.

האירוע, שנחשף לראשונה על ידי הכתב יעקב הרשקוביץ מ'ישראל היום', החל במהלך בדיקה ביטחונית שגרתית של כלי הרכב החולפים בציר. על פי עדויות הנוסעים שהיו על האוטובוס, הלוחם עלה לסיפון ודרש מכמה מהם לרדת באופן מיידי מהרכב, בטענה כי קיים עומס חריג של נוסעים באוטובוס.

"התפתח עימות קולני, ופתאום הוא פשוט כיוון אלינו את הרובה. אנשים התחילו לצרוח, הייתה בהלה מטורפת בפנים. אף אחד לא הבין למה בדיקה שגרתית הופכת לאירוע של סכנת חיים".

חלק מהנוסעים הביעו התנגדות להנחיה הפתאומית וטענו בפני החייל כי אין לו סמכות להוריד אותם מהקווים. בשלב זה, כך על פי העדויות, הרוחות סערו והוויכוח הפך לעימות חזיתי - שבשיאו שלף החייל את נשקו וכיוון אותו לעבר הנוסעים המבוהלים.

דובר צה"ל מסר בתגובה כי בעקבות ניסיונות חוזרים ונשנים של שוהים בלתי חוקיים להסתנן לשטח ישראל באמצעות התחבורה הציבורית, מבוצעות באזור סריקות ובדיקות קבועות באוטובוסים.

בהתייחסות ישירה לאירוע נמסר כי הנוסעים אכן התבקשו לרדת לצורך בידוק המשתמשים ותשאול, אך התנהלות הלוחם הייתה פסולה והוא פעל בניגוד לנהלים.

בעקבות ממצאי התחקיר הראשוני בשטח, הוחלט להשעות את החייל לאלתר מפעילות ומסבב התעסוקה המבצעית הנוכחי שלו באזור. במקביל, בצבא מדגישים כי הנהלים הרלוונטיים חודדו באופן מיידי בקרב כלל הכוחות הפועלים בגזרה, והבדיקה המלאה של נסיבות המקרה נמשכת.