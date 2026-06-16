ברקע החלטת צה"ל לשלב נשים כלוחמות בחיל השריון, פורסמו לאחרונה כותרות בסגנון: "ראשי ישיבות ההסדר נגד צה"ל", "הציונות הדתית יוצאת נגד הצבא ומקדמת סרבנות" וכדומה.

אבל האמת היא הפוכה בדיוק.

ראשי ישיבות ההסדר הם בעד צה"ל. ראשי הישיבות הגבוהות הם בעד צה"ל. ראשי המכינות הקדם-צבאיות הם בעד צה"ל. בניגוד למעודדי הסרבנות ערב המלחמה, הרבנים ואנשי הציבור- מכל שדרות הציונות הדתית לגווניה, שהביעו את דאגתם אינם מבקשים להחליש את הצבא - אלא להפך. הם רוצים להמשיך להיות שותפים מלאים במפעל האדיר שנקרא צבא ההגנה לישראל.

המילים האלה מגובות גם במציאות הממשית. כולנו משרתים בצבא ועושים מילואים. החברים, השכנים, והילדים שלנו מתגייסים בהמוניהם לכל שדרות הצבא - ביחידות המיוחדות, בגדודי ההנדסה, בשריון, בחי"ר ובמערכי המודיעין. עבורנו, השירות בצה"ל אינו רק חובה אזרחית, הוא שליחות ומצווה, ערך יסוד וביטוי עמוק של אהבת העם והארץ.

לצערנו, את הנכונות הזו לשלם כל מחיר למען ביטחון ישראל אנחנו פוגשים גם בבתי העלמין ובמחלקות השיקום. לא צריך להטיף לציבור הזה על ציונות, על אהבת המדינה או על נכונות לתרום ולהקריב.

דווקא משום כך, כאשר ראשי הישיבות והמכינות מבקשים להשמיע קול ביחס להשלכות האפשריות של שילוב נשים במערך השריון - ראוי להקשיב להם. אם כן, כמה מצער שהרמטכ"ל וראשי הצבא אינם מוכנים אפילו להיפגש עימם, חרף בקשות חוזרות ונשנות. להקשיב, לדון, וללבן את הסוגיה מתוך אחריות משותפת.

החשש משילוב נשים בשריון אינו נובע מרצון להתבדל, אלא לשמור על צה"ל כצבא העם. החשש הוא מפני מצב שבו שילובה של אוכלוסייה אחת יבוא על חשבונה של אוכלוסייה אחרת, מפני מציאות שבה חיילים דתיים ומסורתיים ירגישו כי אין עוד מקום לאורחות חייהם במסגרת יחידות מסוימות, ומפני תהליך שעלול להוביל, לאורך זמן, לפיצול הולך וגובר בתוך הצבא, ולפגיעה ממשית בכשירות המבצעית וממילא בביטחון המדינה.

צה"ל היה תמיד אחד מסמליה הבולטים של השותפות הישראלית. זהו מרחב משותף בו נפגשים יחד צעירים מכל רחבי החברה הישראלית סביב משימה אחידה אחת - הגנה על המדינה ועל אזרחיה. לאורך השנים צה"ל הצליח לשמר סטטוס קוו כדי שכל אזרח אשר מחויב להתגייס מתוקף חוק יוכל לשמר את אמונותיו אחריותנו וחובתנו לוודא שהוא יוכל להמשיך להיות כזה גם בעתיד.

המזרח התיכון הוא אזור לא יציב, סוער ומסוכן. בניגוד לאמירות הנשיא טראמפ, לא פרץ השלום, ואויבינו לא נעלמו. ולכן אנחנו חייבים צבא גדול וחכם, צבא ששייך לכולנו ויודע להכריע ולנצח כדי לבצר את ביטחון ישראל לדורות.

ביום רביעי הקרוב אקיים בכנסת כנס מיוחד בהשתתפות ראשי ישיבות, ראשי מכינות ואנשי ציבור מכל גווני הציונות הדתית. מטרתו היא לעמוד יחד ולהבהיר: צה"ל הוא צבא העם, סוד הביחד והכח של מדינת ישראל. פיילוט הבנות בשריון עלול לפלג אותו ליחידות נפרדות לדתיים וחילוניים, חלילה, מה שיפגע בביטחון המדינה. נבהיר שצה"ל צריך להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ונקרא יחד: עם אחד - צבא אחד!

הכותב הוא חבר הכנסת אוהד טל, יו"ר סיעת הציונות הדתית