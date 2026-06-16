ח"כ סוכות בשיחה עם פעילי שמאל דוברות

ח"כ צבי סוכות הגיע להפגנה של פעילי שמאל שהתקיימה מחוץ למשכן הכנסת נגד מה שהגדירו המשתתפים כ"טרור יהודי" ביהודה ושומרון.

חבר הכנסת הפתיע את המפגינים, אשר נשאו שלטים המשמיצים את אנשי החוות ביהודה ושומרון, והזמין אותם לסיור היכרות משותף בחוות.

"אני מאמין שגם כשיש מחלוקות עמוקות, הדרך להתמודד איתן היא באמצעות היכרות ושיח ישיר", הסביר ח"כ סוכות. "ככל שנדע לדבר אחד עם השני, כך נבטיח עתיד טוב יותר לכולנו. הרבה פעמים מה שחושבים שקורה בשטח הוא לא בהכרח מה שבאמת קורה".

חבר הכנסת קרא לפעילים שלא להסתמך על כותרות וסיסמאות, אלא לבוא ולהכיר את המשפחות ואת המציאות בשטח מקרוב. "במקום לנהל ויכוחים מרחוק, אני מזמין את כל מי שרוצה להבין את המציאות ביהודה ושומרון להגיע, לראות בעיניים, לשמוע את האנשים שחיים כאן ולהתרשם בעצמו", הוסיף סוכות, "רק כך אפשר לקיים דיון אמיתי המבוסס על עובדות ולא על דעות קדומות".