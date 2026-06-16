מתקפה חריפה ויוצאת דופן של מנהיג הציבור הליטאי נגד מוסדות המדינה: הרב דב לנדו תקף אמש בחריפות את ממשלת ישראל ומערכת המשפט במהלך אירוע סגור לגיוס כספים שנערך בארצות הברית.

הרב לנדו הגדיר את המצב בארץ כקשה ונורא, ואמר על הגורמים הרשמיים בישראל: "השם יעזור שניפטר מהם".

הדברים נאמרו במהלך דינר מיוחד שנערך בבית הנגיד מאיר וולמרק בעיירה פייפטאון (לייקווד, ניו-ג'רזי), במסגרת מסע חירום של ראשי ישיבות בארה"ב, שמטרתו לגייס מאות מיליוני דולרים עבור עולם התורה הליטאי בעקבות הפסקת תקציבי הישיבות לחלוטין בהוראת בג"ץ.

בנאומו בפני התורמים, לא חסך המנהיג החרדי בן ה-96 מילים קשות על המתרחש בישראל, והציג את המאבק על חוק הגיוס והתקציבים כרדיפה ישירה נגד לומדי התורה.

"בארץ ישראל הקשיים הגדולים והנוראים שיש לנו מהשלטונות ומהערכאה השיפוטית, וכל אלה שרודפים את עולם התורה, את הישיבות, את האברכים הלומדים - הם מציקים לנו בכל הדברים, כורתים את פת לחמם, ועושים להם את כל מה שרק אפשר צרות. רחמנא ליצלן, השם יעזור שניפטר מהם".

הרב לנדו הסביר לתורמים האמריקאים כי הציבור החרדי בארץ נקלע למצוקה כלכלית קשה, וקרא להם להתגייס בהמוניהם לעזרה.

"עכשיו אנחנו נמצאים במצב קשה, ובאנו לאחינו בני ישראל היקרים בארה"ב שיעזרו ויסייעו לנו. כולנו, כל עם ישראל, גוף אחד ונשמה אחת".

לדברי מנהיג הציבור הליטאי, התרומות מחו"ל אינן רק מענה כלכלי למשבר אלא גם זריקת עידוד מורלית קריטית לאלפי האברכים ובני הישיבות שנותרו ללא מלגות קיומיות.

"בזה תועילו וגם תעודדו את עולם התורה בארץ הקודש, שנמצא במצב שמדקקים (מחלישים) אותם. ובכל זאת הם לומדים ועוסקים בתורה בהתמסרות. חוץ מהעזרה הגדולה, זה מעודד את רוחם, נותן להם כוח ורוח חיים להמשיך הלאה הלאה".