הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (FBI) מנעה ניסיון מורכב להוצאה לפועל של מתקפת טרור משולבת, שכללה רחפני נפץ וירי צלפים, אשר כוונה נגד אירוע הראווה החגיגי שערך הנשיא דונלד טראמפ ביום הולדתו.

המופע התקיים שלשום במדשאה הדרומית של הבית הלבן. על פי המידע שמסר ראש ה-FBI, קאש פאטל, רשויות החוק עצרו עד כה חמישה בני אדם החשודים במעורבות בתכנון המתקפה.

מפרטים שפורסמו בדיווח של ה"ניו יורק פוסט" עולה כי המזימה שנחשפה התבססה על תוכנית מבצעית רב-שלבית. בשלב הראשון, התכוונו חברי החוליה להפעיל רחפנים הנושאים חומרי נפץ במטרה לפגוע במבנים הסמוכים למתחם האירוע. הפיצוצים נועדו לייצר בהלה המונית בקרב הנוכחים ולגרום לקהל הרב לנוס על נפשו באופן שיכוון אותו ישירות אל צוות צלפים שנערך מראש לפגוע בהם. בהמשך לכך, התוכנית כללה "גל שני" של תוקפים שתפקידם היה לבצע הסתערות קרקעית על שערי הבית הלבן.

החקירה העלתה כי ה-FBI עלה על עקבותיה של המזימה ביום רביעי שעבר, 10 ביוני. בעקבות המידע המודיעיני שהתקבל, ביצעו סוכני הבולשת פשיטה ממוקדת בסינסינטי, שם נעצר החשוד הראשון בפרשה.

לפי הדיווחים, מספר חשודים נוספים הגיעו בין ה-12 ל-13 ביוני לעיר פרדריקסבורג שבמדינת וירג'יניה כדי להשלים את ההיערכות לקראת המתקפה. בבדיקת מכשיר האייפון של אחד העצורים, איתרו החוקרים לפחות 23 משתמשים שונים באפליקציית המסרים המאובטחת "סיגנל", אשר לקחו חלק פעיל בשיחות ודיונים שעסקו באופי ובפרטי המתקפה המתוכננת.

אחד הנחקרים הודה בפני אנשי החוק כי המטרה המרכזית של הפעולה הייתה לפגוע בפוליטיקאים שקיבלו כספים מהשדולה הפרו-ישראלית איפא"ק.