תביעת הדיבה שהגיש יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט נגד ערוץ TOV הסתיימה היום (שלישי) בבית המשפט בהסכמה שהושגה בין הצדדים וקיבלה תוקף של פסק דין.

במסגרת הסכמה בין הצדדים, ערוץ TOV ואדם אטיאס חזרו בהם מהטענות שלפיהן הושקעו 50 מיליון שקלים במרחב המוגן בביתו של נפתלי בנט. עוד סוכם כי בנט והנתבעים יתרמו כל אחד 10,000 שקלים לעמותה על שמו של עמנואל מורנו ז"ל.

מערוץ TOV נמסר בתגובה: "בנט התקפל, לא קיבל התנצלות, ושילם. לפני כשנה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת לשון הרע נגד ערוץ Tov ודרש התנצלות. לפי הנוסח המוסכם בבית המשפט, ערוץ Tov לא יתנצל על הפרסום, ובנט ישלם את שכר הטרחה שלנו כתרומה לעמותת "דרך עמי" להעמקת הזהות היהודית ע"ש סא"ל עמנואל מורנו".

בנט תבע את הערוץ על סך של 250 אלף שקלים. בכתב התביעה טען כי "גורמים בעלי ממון מקימים או משתלטים על 'כלי תקשורת' בכדי להציג מצג של רצינות יתירה, ובכך להגביר את השפעת פרסומיהם. ככל שהדברים נוגעים לענייננו - עובדה זו מחייבת את בית המשפט הנכבד להתייחס בהתאם אל מי שמציג עצמו כ'כלי תקשורת' ולדרוש ממנו עמידה בסטנדרטים עיתונאיים מקובלים".