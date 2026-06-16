סמוטריץ' לישראל כ"ץ: שותף אמיתי צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ התייחס במהלך טקס הנחת אבן הפינה ליישוב "דורן" בהר חברון לפעילותו של שר הביטחון למען ההתיישבות.

"לא היה שותף להתיישבות כמו ישראל כ"ץ ואני אומר את זה כמי שנולד פה, גר פה, חי פה ומשתדל לפעול פה בתחומים שונים הרבה מאוד שנים. אז ישראל, תודה, תודה על השותפות האישית, אבל הרבה יותר מזה על מה שאתה עושה לעם ישראל", אמר סמוטריץ'.

לדבריו "לא היה שר ביטחון ברור כל כך, נחוש כל כך, אמיץ כל כך, לא מתבלבל כל כך. אני אומר לך בשם כל עם ישראל תודה, על ההובלה שלך עם ראש הממשלה במעגל שלישי ובלבנון ובעזה וכאן ביו"ש. מרגישים שינוי של 180 מעלות בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו מבצרים את הביטחון שלנו לדורות קדימה ויש לך זכות ענקית לנצח על המלאכה הזאת".