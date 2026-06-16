מבקר המדינה קובע לראשונה בדו"ח מיוחד כי תנועת בני עקיבא היא כיום תנועת הנוער הגדולה בישראל עם 85,402, כאשר 24% מבין חניכי תנועות הנוער הם חניכים בתנועת בני עקיבא.

בדיקת המבקר מבוססת על נתוני משרד החינוך ובדיקות נוספות שערך. על פי נתניהו התנועה, מספר החניכים אף גבוה יותר ועומד על כ-100,000.

בנוסף, לבני עקיבא מספר הסניפים הגבוה ביותר ובפריסה גאוגרפית מאוזנת הפועלים במספר הרשויות המקומיות הגבוה היותר- 430 סניפים ב-140 רשויות מקומיות. המבקר ציין לחיוב את הפריסה הגאוגרפית המאוזנת של התנועה ברחבי הארץ.

מזכ"ל התנועה יגאל קליין ציין כי "הנתונים שהציג מבקר המדינה כלל לא הפתיעו אותנו. בני עקיבא בצמיחה מתמדת מזה שנים, ואנו רואים זאת בסניפים, ברישום למפעלי התנועה ועוד. תודתנו לעשרות אלפי ההורים שבוחרים לתת בנו אמון, ואני תפילה שנזכה להמשיך לחנך ולגדל דור ע"פ ערכי תנועה ועבודה למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל".