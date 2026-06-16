המשבר סביב חוק המעונות מחריף לאחר שבליכוד הודיעו לסיעות החרדיות כי בשלב זה אין רוב בכנסת לאישור החוק.

בתגובה פרסמה סיעת דגל התורה הודעה חריפה ובה נאמר כי "הייתה התחייבות של ראש הממשלה והליכוד להביא לאישור את חוק המעונות. אנו עומדים על כך בתוקף ולא נקבל כל דחייה או נסיגה ממנה".

גם באגודת ישראל הצטרפו לדרישה והבהירו כי הסיעה כולה עומדת מאחורי המהלך. "הסיעה כולה עומדת מאוחדת יחד עם 'דגל התורה' בדרישה נחרצת מראש הממשלה לקיים את הבטחתו להעביר את חוק המעונות", נמסר.

עוד הוסיפו כי "אי העברה של החוק - משמעותה הודאה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות".

במקביל, ביהדות התורה נשמעת ביקורת גם כלפי יו"ר ש"ס אריה דרעי. גורמים במפלגה טוענים כי דרעי פועל מאחורי הקלעים לעיכוב החוק, מחשש שיהדות התורה תזכה להישג ציבורי משמעותי ברחוב החרדי.

גורם ביהדות התורה אמר בשיחה עם N12 כי "אריה דרעי לא רוצה את חוק המעונות של אייכלר וגפני, אז הוא מחפש רעיונות אחרים לא ריאליים, חוק גיוס חדש וחוק לימוד התורה, ומוכר לראש הממשלה סיפורים".

לדברי אותו גורם, המסר שהועבר לליכוד ולראש הממשלה היה חד-משמעי. "הבהרנו לנתניהו שעצירת חוק המעונות זו שבירת כלים שתשפיע גם על ההמשך על כל המשמעויות", אמר.

ההתבטאויות החריפות מגיעות לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי לא קיים רוב לאישור החוק, מה שהוביל להחרפת המתיחות בין סיעות יהדות התורה לבין הנהגת הקואליציה סביב המשך קידום החקיקה.