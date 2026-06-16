ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט קיימה היום (שלישי) דיון בנושא ביטחון היישובים במרחב קו התפר.

בפתח הדיון התייחס ביסמוט לסיור שקיים בשבוע שעבר באזור עמק חפר, שבמהלכו התרחש הפיגוע סמוך לכוכב יאיר שבו נרצח רס"ר במילואים חיים קלומיטי הי"ד.

"הפיגוע הזה היה תזכורת כואבת למה שראינו בשטח", אמר ביסמוט. "הטרור לא רחוק מאיתנו. הוא מעבר לגדר, מעבר לכביש, במרחק של דקות מבתינו. מול מציאות כזו אין מקום להכלה ואין מקום לשגרה מדומה".

יו"ר הוועדה הדגיש כי יישובי קו התפר אינם זוכים תמיד לתשומת הלב הציבורית והביטחונית הנדרשת. לדבריו, "מדובר ביישובי ספר לכל דבר ועניין. תושביהם חיים בחזית הביטחונית ומתמודדים עם איומים ממשיים, ולכן אסור שהם יידחקו לשולי סדר העדיפויות. חובתנו לוודא שהם מקבלים את כל המענה הביטחוני הנדרש".

בדיון הפתוח השתתפו ראשי מועצות ויישובים מהאזור. ראשת מועצת עמק חפר, גלית שאול, התריעה מפני צמצום בכוח האדם הביטחוני ואמרה כי "אנחנו לא יכולים להשאיר את התושבים שלנו ללא הגנה". לדבריה, כיתות הכוננות לבדן אינן מספקות מענה מלא, ויש צורך בכוח מקצועי וזמין שייתן מענה מיידי בעת חירום.

ראש המועצה האזורית דרום השרון, אשרת גני גונן, התייחסה לפיגוע האחרון באזור צור נתן ואמרה כי "הטרור אינו מבחין בין קו ירוק לקו כחול". לדבריה, יש צורך ביצירת גורם מתכלל שירכז את כלל הגופים הפועלים באזור. "קו התפר הוא הבטן הרכה של מדינת ישראל. הוא המותניים הצרות שלה. אלה לא רק סיסמאות - זו המציאות בשטח", אמרה.

ראש מועצת כוכב יאיר-צור יגאל, הילה בן הראש, סיפרה כי תחושת הביטחון של התושבים נפגעה משמעותית בעקבות הפיגוע. "אילו המחבל היה נכנס לתוך היישוב ומבצע את מסע הרצח שלו בתוך היישוב, היינו מדברים היום על מספרים אחרים לחלוטין", אמרה. לדבריה, שורת תחקירים שנערכו לאחר האירוע חשפו כשלים רבים והמחישו את היעדר חלוקת האחריות הברורה בין צה"ל, המשטרה, מג"ב והרשויות המקומיות.

הדיון בכנסת צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

חלקו השני של הדיון התקיים בדלתיים סגורות בהשתתפות נציגי פיקוד המרכז, אמ"ן, שב"כ, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל, שהציגו סקירות מודיעיניות ומבצעיות על המצב בגזרה ועל דרכי ההתמודדות עם האיומים הביטחוניים.

במהלך החלק הגלוי הציג ראש מדור מבצעים במשטרת ישראל, אופיר ביטון, את פעילות המשטרה במרחב. לדבריו, המשטרה פועלת באופן שוטף נגד שוהים בלתי חוקיים, מסיעים, מלינים ומעסיקים, לצד אכיפה נגד תשתיות המסייעות לתופעה. הוא ציין כי הפעילות מתוגברת בתקופות רגישות ובחגים.

ביטון הדגיש כי מתקיים שיתוף פעולה רציף בין המשטרה לצה"ל, הכולל הערכות מצב שבועיות בהשתתפות כלל גורמי הביטחון והרשויות. בנוסף חשף כי המשטרה מקדמת הקמת "מרחב יעל" - מרחב משטרתי חדש שירכז את תחנות המשטרה לאורך קו התפר, במטרה לחזק את הנוכחות המבצעית ולהעניק מענה משופר ליישובים ולתושבים באזור.