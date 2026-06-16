ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון ממושך בהסתייגויות להצעת החוק לתיקון חוק זכויות הסטודנט, המבקשת לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לקיים מסלולים לתארים מתקדמים בהפרדה מגדרית.

על פי ההצעה, במוסדות אקדמיים מעורבים תותר ההפרדה בכיתות הלימוד בלבד עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך, בעוד שבמוסדות הפועלים במתכונת נפרדת מוסדרים תנאים רחבים יותר לקיום הלימודים.

את הצעת החוק יזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שטענה כי מטרתה להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה עבור אוכלוסיות שלא השתלבו עד כה באקדמיה בהיקף מספק. מנגד, חברי אופוזיציה וארגוני נשים טענו כי מדובר בפגיעה בשוויון ובהרחבת ההפרדה המגדרית במרחב הציבורי.

במהלך הדיון נמשכה ההצבעה על 1,181 הסתייגויות שהגישה האופוזיציה להצעת החוק. עד כה הספיקה הוועדה לדון ולהצביע על 282 מהן בלבד.

בדיון השתתפו גם נציגי ארגונים אזרחיים שהציגו עמדות מנוגדות. מנכ"לית מיזם 5050, יעל יחיאלי, אמרה כי אם מטרת החוק היא קידום השתלבות החברה החרדית, יש לבחון האם המודל המוצע אכן מוביל לכך. לדבריה, "אם המטרה היא שותפות והשתלבות של החברה החרדית אז אנחנו בעד, אבל מה שקורה כאן זה עוד אוטונומיה לחרדים והיא כידוע לא מובילה להשתלבות".

מנגד, מנכ"לית תנועת "שוברות שוויון", נעמה זרביב, טענה כי ההתנגדות להצעה מבוססת על חששות שאינם משקפים את רצון ציבור היעד. "תמיד אנחנו שומעים על פחדים דמיוניים ממדרון חלקלק. אלה הם קולות פטרוניים שלא רואים את האישה שבאמת רוצה את התואר", אמרה.

לאחר הדיון אמרה זרביב לערוץ 7 כי "אחרי עוד דיון מייגע שבו ארגוני הנשים מנסים לחסום לימודים בהפרדה בתארים מתקדמים למי שרוצה בכך, החוק הזה, בעזרת השם, יעבור. לא נמשיך במצב שבו ארגוני הנשים או המל"ג יקבעו לנו מי ילמד באקדמיה ומי לא. שוויון הזדמנויות פירושו הזדמנות שווה לכל מי שרוצה ומתאים".

במהלך הדיון ביקש יו"ר הוועדה, ח"כ יוסף טייב, להרחיב את תחולת החוק כך שבמוסדות נפרדים ניתן יהיה לקיים הפרדה גם במקומות נוספים מעבר לכיתות הלימוד. לדבריו, "המחוקק רוצה לקבוע נורמה אחרת בחקיקה הזאת, כך שבמוסדות נפרדים ניתן יהיה לקבוע הפרדה גם במקומות נוספים מלבד כיתות הלימוד".

נציגת משרד המשפטים, לירון בנית ששון, הביעה התנגדות להצעה והזהירה כי הרחבת ההפרדה מעבר לכיתות הלימוד פוגעת באיזונים שנקבעו עד כה. גם היועצת המשפטית של ועדת החינוך, עו"ד תמי סלע, ציינה כי הנוסח המוצע מרחיק לכת ביחס להסדרים הקיימים כיום.

נציגי המועצה להשכלה גבוהה ביקשו להשאיר בידיהם את הסמכות לקבוע את ההגדרות והקריטריונים למוסדות נפרדים, ובהם גם ההכרעה בשאלה אילו מוסדות ייחשבו לכאלה לצורך יישום החוק.