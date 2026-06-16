בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל היום (שלישי) באופן חלקי את בקשתה של ח"כ טלי גוטליב לסלק על הסף את תביעת לשון הרע שהגישה נגדה שקמה ברסלר.

השופט רמי חיימוביץ' קבע כי חלק מהפרסומים שפרסמה גוטליב חוסים תחת החסינות הפרלמנטרית, אך בנוגע לפרסומים אחרים יימשך ההליך המשפטי.

ברסלר הגישה את התביעה בעקבות שורת פרסומים של גוטליב ברשתות החברתיות, בראיונות ובנאומים פומביים. בין היתר עסקה התביעה בטענות שהעלתה חברת הכנסת נגד ברסלר על רקע מחאת הרפורמה המשפטית, וכן בפרסומים הנוגעים לבעלה, איש שב"כ, ובטענות לקשרים בינו לבין גורמי חמאס ערב מתקפת 7 באוקטובר.

השופט קבע כי ביקורת פוליטית והבעת דעה על פעילותה הציבורית של ברסלר מצויות בליבת תפקידו של חבר הכנסת ולכן נהנות מחסינות רחבה. לדבריו, חברי כנסת רשאים להביע עמדות חריפות ואף קשות כלפי אישי ציבור, כחלק מתפקידם הציבורי והפרלמנטרי.

עם זאת, בכל הנוגע לפרסומים שכללו טענות עובדתיות בדבר בעלה של ברסלר ותפקידו בשירות הביטחון הכללי, סבר בית המשפט כי לא ניתן להכריע כבר בשלב הנוכחי שמדובר בפרסומים המוגנים בחסינות.

השופט ציין כי גוטליב אף אישרה בפרסומיה שחשפה במכוון את זהותו של איש שב"כ, תוך הסתמכות על החסינות הפרלמנטרית.

השופט הדגיש כי חבר כנסת אינו רשאי להפר חוק באופן מכוון ולהסתמך באופן אוטומטי על החסינות שניתנה לו. לדבריו, לא ניתן לקבוע בשלב זה כי פרסומים הנוגעים לזהותו של איש שירות ביטחון ולפגישה הנטענת בין ברסלר לראש המוסד חוסים תחת ההגנה הקבועה בחוק, ולכן יש צורך בבירור עובדתי נוסף.

עוד ציין בית המשפט כי ברסלר היא דמות ציבורית מובהקת, וכי פעילותה הציבורית והשפעתה על השיח בישראל מצדיקות מרחב רחב של ביקורת ציבורית ופוליטית. לצד זאת נקבע כי החסינות הפרלמנטרית אינה מעניקה היתר למסירת מידע שקרי ביודעין או להפרת חוק מכוונת.

בסיכום ההחלטה קבע השופט כי התביעה תידחה ביחס למספר פרסומים שהוגדרו כהבעת דעה וביקורת פוליטית, אך תמשיך להתברר ביחס לפרסומים העובדתיים הנוגעים לבעלה של ברסלר ולפגישה הנטענת עם ראש המוסד. בית המשפט הורה לצדדים להגיש בתוך 30 ימים בקשות להמשך ניהול ההליך.