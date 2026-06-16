ועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון בנושא התמודדות צה"ל עם מתמודדי נפש, תוך התמקדות בשני נושאים מרכזיים: הליכי גיוס של מלש"בים המתמודדים עם קשיים נפשיים והקפאת שירות מילואים של משרתים שהוכרו כנפגעי פוסט-טראומה.

יו"ר הוועדה, ח"כ מיכל וולדיגר, אמרה כי הוועדה קיבלה פניות משני הכיוונים. לדבריה, ישנם צעירים המתמודדים עם מחלות נפש או קשיים משמעותיים הנאלצים לעבור הליכים ממושכים עד לקבלת החלטה בעניינם, ומנגד משרתי מילואים המבקשים להמשיך לתרום אך שירותם הוקפא לאחר שהוכרו כפוסט-טראומטיים.

נציג צה"ל בדיון, תא"ל אמיר ודמני, ראש מטה אגף כוח האדם וראש חטיבת הפרט, הדגיש כי מטרת הצבא היא לגייס כמה שיותר אנשים תוך התאמה ורגישות למצבם האישי. לדבריו, משרתי מילואים בעלי יותר מ-30 אחוזי נכות נכנסים להקפאה זמנית לצורך בדיקה מקצועית, כאשר רבים מהם שבים לשירות לאחר השלמת ההליך.

במהלך הדיון נשמעו עדויות אישיות של לוחמי מילואים. עמית מעוז, נכה צה"ל, סיפר כי נפצע בלבנון לפני כמעט עשרים שנה, עבר שיקום ושב לשירות. לדבריו, לאחר יותר מ-400 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה, קיבל בערב יום הזיכרון הודעת SMS שבה נמסר לו כי אינו יכול להמשיך לשרת.

אביחי לוי, הלום קרב, תיאר את השירות הצבאי כחלק משמעותי בהתמודדותו עם הפגיעה הנפשית. "בעזה ובלבנון אני ישן יותר טוב ממה שאני ישן בבית. שם אני יכול לדבר עם לוחמים אחרים בעיניים, בלי לדבר, כי הם יודעים מה אני עברתי. אז איך אתם לוקחים לי את הטיפול הזה?", תהה. לדבריו, הוא ממתין כבר כחודשיים למענה לבקשתו לשוב לשירות פעיל.

יו"ר המועצה הלאומית לפוסט-טראומה, פרופ' איל פרוכטר, הסביר כי שיעור נכות של 30 אחוזים ומעלה מהווה אינדיקציה לפגיעה משמעותית בתפקוד. עם זאת, ציין כי ישנם מקרים שבהם השירות הצבאי מסייע למתמודדים, לצד מקרים שבהם חזרה לסביבה טראומטית עלולה להחמיר את מצבם או לסכן אותם ואת סביבתם.

גם נציגי ארגוני הלוחמים והעובדים הסוציאליים השתתפו בדיון. שמיר בניטה מפורום יהלומי הקרב אמר כי עצם הבדיקה לפני החזרה לשירות היא צעד נכון, אך מתח ביקורת על אופן העברת ההודעות למשרתים. לדבריו, רבים חשים שאינם זוכים ליחס מותאם ורגיש.

רבקה לאון זדה מאיגוד העובדים הסוציאליים התייחסה למועמדים לשירות המתמודדים עם מחלות נפש וחרדות קשות, וטענה כי במקרים מסוימים צעירים שאינם מתאימים לשירות עוברים הליכים ממושכים ואף מסתבכים בהליכים משמעתיים בטרם מתקבלת החלטה בעניינם.

בסיום הדיון קראה ח"כ וולדיגר לצה"ל לבחון מחדש את הנהלים הנוגעים הן למתמודדי נפש המועמדים לשירות והן למשרתי מילואים שהוכרו כנפגעי פוסט-טראומה, תוך מתן דגש לאופן ההודעה על הקפאת השירות ולהסברים הנמסרים למשרתים בנוגע להמשך ההליך.