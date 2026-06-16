החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיעה היום (שלישי) לסיומה, לאחר חודשים ארוכים של עדות במסגרת משפטו.

הדיון האחרון התמקד בעיקר בתיק 2000 והתנהל באווירה מתוחה, שכללה עימותים חריפים בין נתניהו לבין נציגי התביעה.

כבר בתחילת הדיון תקף נתניהו את עצם האישום בפרשה, העוסקת במגעים שניהל עם מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס. "רז נזרי, המשנה ליועמ"ש, אמר בזמנו שחשב שלא הייתה פה עבירה, אז אני צריך לדעת שיש פה עבירה? אפילו רובי ריבלין הזדעזע מהטענה הזו. מי חשב אי פעם שיחסי גומלין בין פוליטיקאי לתקשורת זו עבירה פלילית? זה דבר שהמצאתם. אתם מנסים לייצר פה עבירה רטרואקטיבית", אמר.

בהמשך נשאל נתניהו על תחושת האיום שלטענתו חווה מצד מוזס. לדבריו, "נותנים לך כתבות שער או מאיימים עליך, זו הפרקטיקה של כל העיתונאים. רציתי להקליט את העובדה שהוא בוחש בדבר הזה". נתניהו טען כי מבחינתו ההתמודדות מול מוזס הייתה חלק ממאבק רחב יותר סביב קידום חוק "ישראל היום".

התביעה ניסתה להציג סתירה בין עדותו הנוכחית לבין דברים שמסר במשטרה. עו"ד יוני תדמור שאל אותו האם הסיקור שקיבל ב"ידיעות אחרונות" העסיק אותו באותה תקופה. "לא", השיב נתניהו. כשנשאל פעם נוספת אם הדבר לא עניין אותו גם בתקופת בחירות, ענה: "לא התייחסתי לסיקור בכלל. מה שעניין אותי זה איך אני מציל את העיתון, איך אני מגיע לחוק מרוכך".

אלא שהתביעה הציגה קטעים מחקירותיו במשטרה שבהם תיאר את התנהלותו מול מוזס במונחים שונים. כאשר נשאל על הדברים השיב כי ביקש למנוע פגיעה בו ובמשפחתו. כשעו"ד תדמור טען כי מדובר למעשה בניסיון להשפיע על הסיקור, השיב נתניהו בזעם: "זה לא סיקור, זה השמצות. כמו שאמר רביב דרוקר, ועוד רביב דרוקר, זה מעבר לכל גבול".

העימות החריף ביותר נרשם כאשר התביעה טענה כי הקלטות השיחות עם מוזס מלמדות על הצעת שוחד שלא נדחתה. נתניהו דחה את הטענה מכל וכל ופתח במתקפה חריפה נגד הפרקליטות.

"אתם אוספים מטרות. אתם תבלו את כל החיים שלכם בבית משפט. לא היה דבר כמו מה שעשיתם לי. זה מביש. מה שעשיתם לי לא עשיתם מול אף איש ציבור. הכנסתם את כולם לרשת ההפחדה והטרור. כל מי שאני מדבר איתו אומר לי: 'מה אתם, מדינת משטרה? שטאזי?'. מה שעשיתם כאן זה להביא את הראש של נתניהו. לא תפסתם כלום. מה שיש פה זה רדיפה פוליטית כמו מדינת משטרה", אמר.

בהמשך הוסיף: "אתה יכול לדבר בתמימות, לא תפסתם כלום. זה אי צדק משווע". לדבריו, "אתם עשיתם קרימינליזציה לכל הקשר. אני לא יכולתי לחשוב שמדובר כאן בשוחד. מה שרואים זה שמוזס פועל לאינטרס שלו, לא לאינטרס הציבורי".

בחלק האחרון של הדיון הובילה עו"ד יהודית תירוש קו חקירה שביקש לקשור בין הסוגיות שעלו בתיק 2000 לבין הטענות בתיק 4000. תירוש טענה כי בשני המקרים פעל נתניהו על רקע סוגיות הקשורות לסיקור תקשורתי.

נתניהו דחה את ההשוואה ואמר: "לא שמעתי מאלוביץ'. מוזס בא עם כל העוצמה הפוליטית שלו, לוקח לי את הקואליציה, וברור שאני חייב להתמודד איתו. אם אני אגיד לו 'אני לא מדבר איתך', הוא יעשה מה שהוא רוצה. נכנסתי איתו למאבק. לא מתוך התדיינות. הוא הלך לסגור לי את 'ישראל היום', את כלי הביטוי הזה, ואני נאבקתי בו".

עם סיום הדיון הסתיימה רשמית החקירה הנגדית של נתניהו. בשלב הבא צפויים לחקור אותו סנגוריהם של ארנון מוזס ושאול אלוביץ', ולאחר מכן תיערך החקירה החוזרת מטעם פרקליטיו. אם הדיונים יתנהלו כמתוכנן, עדותו של ראש הממשלה צפויה להסתיים במהלך השבועות הקרובים.